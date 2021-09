Hund: Tragödie – 75 Vierbeiner sterben bei Brand in Tierpension

Was für eine Tragödie in Texas (USA): Dort sind bei einem Brand in einer Tierpension am Wochenende insgesamt 75 Hunde gestorben. Das teilte die Feuerwehr von Georgetown mit. Kein Hund schaffte es lebend aus der Flammen-Hölle.

Texas trauert um insgesamt 75 Vierbeiner, die bei einem Brand ihr Leben lassen mussten. Von dem Fall berichtet „kwtx.com“.

Bei einem Brand in einer Tierpension kamen 75 Vierbeiner ums Leben. Keiner der Hunde überlebte (Symbolfoto). Foto: IMAGO / Annett Mirsberger

Hund: Insgesamt 75 Vierbeiner sterben bei Brand in Tierpension

„Wir wissen, dass jeder Hund, der bei diesem Feuer starb, ein geschätztes Familienmitglied war. Daher gilt unsere Trauer allen, die von diesem tragischen Brand betroffen waren“, sagte John Sullivan, Feuerwehrchef von Georgetown.

Die Feuerwehrleute wurden am Samstag, gegen 23 Uhr, zu der Tierpension gerufen. Als die Besatzung ankam, waren sie geschockt: Die Anlage war komplett von Feuer und Rauch eingehüllt!

„Wir glauben, dass die Hunde in der Einrichtung wahrscheinlich durch das Einatmen von Rauch gestorben sind, nicht durch die Flammen des Feuers. Wir arbeiten daran, die Untersuchungen abzuschließen, damit die Haustiere so schnell wie möglich ihren trauernden Familienmitgliedern zurückgegeben werden können.“

---------------

Die beliebtesten Hunde-Rassen in Deutschland:

Platz 1: Labrador Retriever

Platz 2: Golden Retriever

Platz 3: Deutscher Schäferhund

Platz 4: Jack Russel Terrier

Platz 5: Yorkshire Terrier

---------------

Hund: Tiere sterben durch Einatmen des Rauches

Wie „kwtx.com“ berichtet, arbeiten Brandermittler daran, die Ursache und den Ursprung des Feuers zu ermitteln. Auch prüfen sie, ob Feuerlösch- oder Rauchmelder vorhanden waren.

Laut der Feuerwehr sehen die dort geltenden Brandschutzvorschriften keine Sprinkleranlage vor. In diesem Fall hätte sie aber das Leben von zahlreichen Hunden retten können.

--------------

Weitere Hunde-Themen:

Hund greift immer wieder Menschen an! Bittere Konsequenzen für Besitzerin

Hund: Kangal-Welpe stirbt in Tierklinik – als herauskommt, woran er litt, wird es gefährlich!

Hund: Vierbeiner eingeschläfert! Tierärztin völlig am Boden zerstört – „Versagen der Menschen“

---------------

Was für eine Tragödie! (cf)

Du hast selbst einen Hund zuhause? Dann könnte das auch interessant für dich sein: Eine Expertin erklärt auffälliges Verhalten bei den Vierbeinern. Hier kommst du zu dem Artikel>>>