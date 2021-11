Wir waren in der Tierklinik am Kaiserberg und haben uns einige Krankheiten erklären lassen.

Hund: Passanten sehen Vierbeiner auf Parkplatz – niemand ahnt, was das Tier gerade durchmacht

Beim Besuch eines Supermarktes fällt einigen Kunden ein einsamer Hund auf dem Parkplatz ins Auge. Er sieht nicht gesund aus.

Prompt wird der Tierschutz verständigt, der kurz darauf Entsetzliches über den Hund in Erfahrung bringt.

Hund liegt mit gebrochenem Bein vor Supermarkt – Tierschützer rücken sofort an

Auf dem Motorradparkplatz eines Supermarktes im griechischen Karditsa entdecken einige Passanten einen verletzten Hund. Der Vierbeiner, der offensichtlich auf der Straße lebt, liegt mit traurigem Blick auf dem Boden – sein rechtes Hinterbein scheint gebrochen zu sein.

Als Passanten einen Hund auf einem Parkplatz liegen sehen, ahnen sie nicht, welch schreckliches Schicksal ihn getroffen hat. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Stefan Rotter

Weil sie sich nicht anders zu helfen wissen, kontaktieren die Supermarkt-Kunden die Gemeinde, die sich wiederum an die Organisation „Diasozo Animal Rescue” (DAR) wendet. In einem YouTube-Video zeigen die DAR-Mitarbeiter, was nach dem Anruf passiert.

Hund von Auto überfahren – Fahrer rast einfach davon

Die Tierschützer machen sich sofort mit einem tragbaren Hundekäfig auf den Weg zum Parkplatz. Nachdem die verletzte Hündin darin Platz nimmt, wird sie zu einer Tierärztin gebracht, die den Vierbeiner unter Narkose setzt.+*5

Bei der Untersuchung stellt die Medizinerin fest, dass das Hinterbein nicht nur gebrochen ist, sondern auch eine äußerliche Wunde daran versorgt werden muss.

Ein Auto überfuhr das Bein dieses Hundes und ließ ihn zurück.

Beim Röntgen erfahren die Tierschützer schließlich, was der achtjährigen Hündin passiert ist. Ein Auto soll ihr Bein überfahren und der Insasse danach Fahrerflucht begangen haben.

Anderthalb Monate muss Maroula – wie sie von den Tierschützern genannt wird – deshalb in der Tierklinik verbringen. Zwei Operationen werden an dem Hund durchgeführt, bevor er schließlich im Tierheim der DAR in Karditsa aufgenommen werden kann.

Dort wartet die Hündin nun darauf, dass jemand mit einem großen Herzen vorbeikommt und sie mit zu sich nach Hause nimmt. Bis dahin kümmern sich vorerst noch die Mitarbeiter des Tierheims um Maroula.