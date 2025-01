Horoskop: Noch im Winter! Diese Sternzeichen verlieben sich jetzt

Wenn es draußen kalt ist, rückt man näher zusammen. Ob vor einem Kamin kuschelnd oder gemeinsam unter einer Decke bei einem heimeligen Filmabend könnte es dabei jetzt ordentlich knistern. Das Horoskop verspricht romantische Aussichten für die kommenden Winterwochen.

Drei Sternzeichen winkt jetzt eine Winterromanze. Sie verlieben sich noch vor dem Frühlingsbeginn. Dabei stehen für sie viele romantische Überraschungen an. Leidenschaftliche Flirts und womöglich sogar die große Liebe erwarten sie. Es wird eine Zeit voller Herzklopfen und Schmetterlingsgeflatter.

Horoskop: Sternzeichen erleben Winter-Romantik

Die Sternen- und Planetenkonstellationen begünstigen in diesem Winter tiefere Verbindungen und Gefühle. Besonders für drei Sternzeichen könnten neue Begegnungen zu längerfristigen Bekanntschaften heranwachsen. Eine spannende Zeit, in der Flirts zu einer festen Beziehung und sogar zur wahren Liebe avancieren können!

Auch interessant: Horoskop 2025: Pures Glück! Dieses Sternzeichen ist der absolute Gewinner

So könnte das Herz der Fische noch im Januar im Sturm erobert werden. Das hat das Sternzeichen bisher noch nicht erlebt. So romantisch und feinfühlig, wie Fische veranlagt sind, so emotionaler wird diese Zeit für sie. Wer offen für mehr als nur ein paar heiße Flirts ist, wird sicherlich überrascht werden.

Horoskop: Diese Sternzeichen bekommen mehr

Für Krebse ist es gar nicht so schwer, für eine Beziehung bereit zu sein. Sie sehnen sich nach Nähe und ganz besonders zu Beginn des neuen Jahres wollen sie dieses Gefühl von Geborgenheit spüren. Jetzt treffen sie auf jemanden, der ihnen genau das geben kann und ihrem Herz Wärme schenkt. Genau das haben sich Krebse immer gewünscht. Wenn sie sich darauf einlassen, könnte daraus mehr als eine bloße Romanze werden.

Für den Stier birgt der Neumond am 29. Januar eine besonders warme und harmonische Energie. Plötzlich wirken sie auf potenzielle Partner noch viel attraktiver. Ihre Ruhe, Vorsicht, aber auch ihre entschlossene Seite überzeugen die Menschen, die in ihr Leben treten davon, dass der Stier ihr perfekter Partner sein könnte.