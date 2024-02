Horoskop: Vollmond treibt dich zu Höchstleistungen an – für DIESES Sternzeichen läuft es im Job

Am 24. Februar ist es zum zweiten Mal in diesem Jahr so weit und erneut erstrahlt ein Vollmond am Sternen-Himmel. Das hat nicht nur entscheidende Auswirkungen auf den Schlaf einiger Menschen, sondern auch auf unsere Sternzeichen.

Denn für einige Sternzeichen bringt der Februar-Vollmond positive Auswirkungen mit sich. Laut Horoskop könnte sich ein Sternzeichen besonders freuen, zumindest wenn es um Erfolgsaussichten im Job geht.

+++ Paar mit schicksalhafter Begegnung im Zoo Duisburg – Elefantenhaus plötzlich geschlossen +++

Horoskop: Vollmond meint es gut mit IHNEN

Wer zwischen dem 21. April und dem 20. Mai geboren wurde, gehört zu dem Erdzeichen Stier. Schau dir den Vollmond ruhig mal genau an, denn er verschafft dir den richtigen Durchblick und Fokus, den du für die Arbeit benötigst. Der Stress der letzten Tage und Wochen hat sich gelohnt, denn im Job erntest du nun die Früchte dafür. Lob und Anerkennung erwarten dich. Bleib mutig und löse dich von Angst und alten Gewohnheiten, dann steht auch neuen Projekten nichts mehr im Wege.

+++ Aldi, Rewe und Co.: DAS wussten bisher die wenigsten – Kunden müssen echt vorsichtig sein! +++

Auch Fischen ist der Vollmond wohlgesonnen. Mit der richtigen Portion Selbstbewusstsein beschreitest du die nächsten Tage. Denk einmal an dich und hör auf deine innere Stimme, die dir schon sagt, was richtig und falsch ist. Auch der Steinbock braucht keine Angst vor dem restlichen Monat zu haben.

Noch weitere aktuelle Meldungen:

Selbst wenn eine Krise, schwierige Zeiten und Herausforderungen bevorstehen oder du dich sogar mittendrin befindest, der Vollmond gibt dir die Kraft, diese zu überstehen. Bewahre die Ruhe, um dem Sturm standzuhalten. Am Ende gehst du vielleicht sogar emotional und geistig gestärkter aus der Situation heraus, als du gedacht hättest.