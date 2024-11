Horoskop: Zeit für einen Neuanfang – für diese zwei Sternzeichen schlägt die Stunde

Auswandern, den Beruf wechseln, noch einmal studieren oder doch die Haare färben? Viele Menschen wagen immer wieder einen Neuanfang. Logisch, schließlich durchlaufen die meisten Personen viele Lebensphasen. Sei es der Wechsel von der Schule ins Berufsleben oder gar vom Singledasein zur Familiengründung.

Aber nicht nur das löst manchmal Veränderungen aus – auch die Sterne raten teilweise dazu. Und die sagen nun, dass das Horoskop für gleich zwei (!) Sternzeichen einen XXL-Neuanfang verspricht.

Horoskop: Kosmische Energie sorgt für reichlich Wirbel

Im November steht nicht nur die „No Nut Challenge“ (also der Verzicht auf sexuelle Orgasmen) vor der Tür, sondern der Monat könnte nun auch reichlich Veränderung bringen. Und jetzt stehen die Sterne so, dass die reichlich ausgelösten komischen Wellen zum Loslassen einladen.

Wer damit gemeint ist? Vor allem Menschen mit dem Sternzeichen Stier. Sie werden in den kommenden Wochen nicht nur ihre berufliche Situation genauer unter die Lupe nehmen, sondern auch neue Möglichkeiten ausloten. Was das bedeutet? Das kann alles bedeuten – vom Jobwechsel bis zur Weiterbildung. Aber eines ist klar: Mit der Unterstützung der Sterne hat man die nötige Energie.

Stier und Fische: Nun winken große Veränderungen

Aber nicht nur die Geburtstagskinder zwischen dem 21. April und dem 20. Mai können sich auf Veränderungen einstellen, sondern auch die zwischen dem 20. Februar und dem 20. März. Gemeint sind Menschen mit dem Sternzeichen Fische. Und die dürfen sich laut „instyle“ auf Konfrontationen auf emotionaler Ebene freuen. Dabei geht es nicht nur darum, alte Gewohnheiten abzulegen, sondern auch darum, das soziale Umfeld zu überdenken.

Alles in allem bedeutet dies nicht nur viele Umwälzungen, sondern auch Veränderungen. Aber genau an solchen Hürden kann man nur wachsen und die eigenen Bedürfnisse in den Vordergrund stellen. Und das klingt doch ziemlich gut.