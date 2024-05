Horoskop: Jetzt wird’s heiß! Diese drei Sternzeichen können sich vor Tinder-Matches nicht retten

Für Singles gibt es heutzutage zahlreiche Möglichkeiten, einen Partner zu finden. Vor allem Dating-Apps sind bei vielen hoch im Kurs – lässt sich dabei schon im Vorfeld aussortieren, wer seinen Vorstellungen entspricht und wer eben absolut nicht.

Aber auch dein Horoskop beziehungsweise dein Sternzeichen könnte dir bei der Jagd nach deinem Perfect Match auf die Sprünge helfen. Doch nicht alle haben das Tinder-Glück auf ihrer Seite.

Horoskop: Für 30 Prozent spielt Sternzeichen zentrale Rolle

Wer ein Dating-Profil erstellt, kann darin neben Fotos auch verschiedene Informationen über sich teilen. So etwa über sein Alter, seinen Beruf, seine Hobbys oder generell Infos darüber, nach was man überhaupt bei Tinder und Co. sucht. Wie die Dating-App in einer aktuellen Pressemitteilung bekannt gibt, wird die Sternzeichen-Funktion von Singles am zweithäufigsten genutzt. 30 Prozent der Gen Z (junge Menschen, die zwischen 1995 und 2010 geboren worden) gaben außerdem an, dass sie das Sternzeichen ihrer Tinder-Matches überprüfen, bevor es zur Verabredung kommt.

Doch welche Sternzeichen haben auf Tinder die größten Chancen? Auf Platz 3 der beliebtesten Sternzeichen ist die Waage. Ihre lustige und empathische Art wirkt auf andere äußerst anziehend. Außerdem legt das Luftzeichen Wert auf sein Äußeres und punktet mit einer coolen Ausstrahlung auf Tinder. Vor allem mit Zwillingen, Löwen und Wassermännern kommt es häufig zum Perfect Match. Top-Tipp: Wer die Waage umgarnt, rennt bei ihr offene Türen ein.

Zwillinge und Jungfrauen heiß begehrt!

Auf Platz 2 der Tinder-Erhebung stehen Zwillinge. Das intellektuelle und kontaktfreudige Sternzeichen geht offen auf seine Gegenüber zu und erobert mit seiner kommunikativen Art die Herzen im Sturm. Wer mit dem Luftzeichen ein Date verabredet, sollte besser viel Zeit mitbringen – denn es neigt dazu, ohne Punkt und Komma zu quatschen. Zwillinge bringen aber auch viel Abenteuerlust mit sich, was sie vor allem für Löwen, Waagen, Schützen und Wassermänner bei Tinder attraktiv macht.

Die Horoskope der Jungfrau zeigen vor allem immer wieder eines: Dass das Sternzeichen klug, sorgfältig und ein Fels in der Brandung ist. Dank ihrer direkten Art wissen andere Zeichen immer direkt, woran sie sind. Gerade für andere Singles von Vorteil, gehen sie in der Regel kein Risiko ein, dass sich Jungfrauen am Ende nicht mehr bei ihnen melden.

Kombiniert mit ihrer harmonischen und einfühlsamen Art, sind die Jungfrauen für viele bei Tinder das perfekte Match. Vor allem mit den Sternzeichen Stier, Steinbock und anderen Jungfrauen passt es am besten. Ob sie auch Glück im Spiel haben, erfährst du in diesem Artikel >>>.