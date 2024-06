Chinesisches Horoskop: Sternzeichen in Aufruhr – für sie wird es besonders turbulent

Der Juni bringt neue Energie, die dem einen oder anderen Sternzeichen nach dem chinesischen Horoskop eine aufregende Zeit beschert. Dass 2024 das Jahr des Holz-Drachens ist, dürfte den meisten Astrologie-Fans bereits bekannt sein. Ob beruflich oder privat, der Drache hat in diesem Jahr das Glück auf seiner Seite. Ab Mitte Juni wird seine Kraft durch das Zeichen des Pferdes verstärkt.

Doch nicht nur dem Drachen steht nach dem Juni ein strahlender Sommer bevor. Ein Blick ins chinesische Horoskop verrät, dass sich auch andere Tierkreiszeichen freuen dürfen.

Chinesisches Horoskop: Turbulenter Juni für viele Tierkreiszeichnen

Das Pferd, das in der chinesischen Astrologie dem Zwilling im westlichen Tierkreis ähnelt, bringt im Juni und in den restlichen Sommermonaten eine gute Zeit mit sich. Das Pferd macht den Juni zu einem Monat voller Action, Abenteuer und Positivität. Ob im Urlaub oder an den letzten Arbeitstagen, das Pferd hilft im Sommer die großen Träume und Ziele zu erreichen. Der Monat des Pferdes ist für viele eine Zeit voller Energie und Tatendrang.

Zu den chinesischen Tierkreiszeichen, die davon am meisten profitieren, gehört der Hase. Besonders in Liebesdingen profitiert er von der Energie des Pferdes. Die Sehnsucht nach Nähe und Zuneigung wird noch größer, ob Single oder in einer Beziehung, wahrscheinlich wird es in den Sommermonaten richtig gut laufen.

Auch für den Tiger läuft es ab Juni besonders gut. Ob im Urlaub, auf Partys oder anderen Veranstaltungen mit Freunden und Familie, es gibt viel Spaß und gute Laune. Von der Energie des Juni profitieren auch die chinesischen Tierkreiszeichen Pferd, Affe und Ratte.

