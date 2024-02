Horoskop: Super-Neumond setzt Kräfte frei – drei Sternzeichen sind jetzt vom Glück geküsst

In der Nacht ist es so weit: Am Freitag (9. Februar) um 23.59 Uhr erwarten wir am Himmel nicht nur den Neumond, sondern den Super-Neumond. Doch was ist das überhaupt und welchen Einfluss hat er auf unser Horoskop?

Vor allem drei Sternzeichen können sich jetzt über echte Glücksmomente freuen. Aber auch sonst hat der Super-Neumond eine ganz besondere Wirkung auf die Menschen.

Horoskop: Super-Neumond bringt Energie

Jeden Monat können wir mithilfe unseres Mondes einen Neubeginn wagen. Nämlich dann, wenn der Neumond am Himmel steht und den nächsten Mondzyklus einleitet. Genau das ist nun wieder der Fall. Am Freitag (9. Februar) gegen 23.59 Uhr erwarten wir den Neumond im Sternzeichen Wassermann. Doch diesmal ist es sogar ein Super-Neumond, da er der Erde jetzt besonders nah ist. Trotzdem können wir den Neumond – das Gegenteil vom Vollmond – nicht am Nachthimmel sehen. Er liegt für uns zwar im Dunkeln, doch hat trotzdem großen Einfluss auf uns Menschen. Jetzt ist die beste Zeit für Vorsätze und Pläne.

Die Neumond-Energien beeinflussen diesmal vor allem das Horoskop von drei Sternzeichen – und das im positivsten Sinne. Dazu gehört der Löwe: Mit dem Neumond kommt auch die Kraft dieses Tierkreiszeichens wieder zurück. Motivation und Energie bestimmen nun den Alltag. Das wirkt sich natürlich auch auf die Leistungen aus, die von allen gesehen und gelobt werden. Vielleicht sollten Löwen jetzt nach einer Gehaltserhöhung fragen?

Die Stimmung könnte nicht besser sein

Aber auch den Zwillingen beschert diese besondere Zeit ein regelrechtes Glücks-Horoskop: Die Energie des Wassermann-Neumondes versetzt sie in euphorische Stimmung. Jetzt stehen Freizeit und die Gesellschaft von lieben Menschen an erster Stelle. Die Pflichten können dieser Tage mal hintenanstehen, wenn möglich. Das bringt den Zwillingen genug Energie für die nächsten Wochen.

Widder haben jetzt eine ganz besondere Aufgabe: Sie sollten die Neumond-Phase dafür nutzen, ihre Zukunft zu planen. Mit viel Inspiration und Tatendrang fällt ihnen das jetzt besonders leicht. Aber auch aktuell läuft es im Job richtig gut. Widder schaffen viel und meistern sämtliche Herausforderungen mit links. So ein Horoskop kann sich doch wirklich sehen lassen!

