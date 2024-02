Chinesisches Horoskop: Dieses Sternzeichen darf jetzt nichts überstürzen

Im chinesischen Horoskop-Kalender gibt es zwölf Sternzeichen, die nur jährlich wechseln, nicht alle paar Wochen wie im Horoskop der westlichen Welt. Es sind Ratte, Büffel, Tiger, Hase, Drache, Schlange, Pferd, Ziege, Affe, Hahn, Hund und Schwein.

Außerdem gibt es noch fünf besondere Kräfte, die Elemente genannt werden: Holz, Feuer, Erde, Metall und Wasser. Diese Elemente wechseln alle zwei Jahre und bringen ihre eigenen besonderen Eigenschaften mit. Es dauert somit 60 Jahre, bis alle Kombinationen von Tieren und Elementen einmal an der Reihe waren.

Chinesisches Horoskop: Sternzeichen Hahn hat alles im Blick

Am 10. Februar 2024 beginnt das Jahr des Holz-Drachen. Für alle Menschen, die im Sternzeichen des Hahns geboren sind – also in den Jahren 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 oder 2017 – verspricht dieses Jahr ein ganz besonderes zu werden. Hähne sind ja bekannt dafür, dass sie gern früh aufstehen und alles im Blick haben, und so können sie im neuen Jahr viele neue Ideen haben und fleißig an ihren Zielen arbeiten.

Im Jahr des Holz-Drachens können die Hähne richtig loslegen und ihre Träume verwirklichen. Sie haben meistens tolle Einfälle und jetzt ist eine gute Zeit, um diese Ideen in die Tat umzusetzen. Etwas Neues lernen, kreativ sein oder vielleicht sogar die Arbeitsstelle wechseln – das alles könnte gut klappen.

Um die eigene Gesundheit kümmern

Weil Hähne gerne genau hinsehen und Dinge ordnen, können sie dieses Jahr nutzen, um ihre Pläne genau zu machen. Das Horoskop sagt, dass sie aber nichts überstürzen dürfen, sondern gut nachdenken und dann mutig ihre Sachen angehen sollten.

Für das Wohlgefühl von Menschen im Sternzeichen Hahn ist es wichtig, nicht zu vergessen, sich auch um die eigene Gesundheit zu kümmern. Ein guter Rat: Mal zum Arzt gehen und schauen, dass alles gut ist – oder auch einfach eine neue Sportart ausprobieren.

Das Jahr des Holz-Drachens bringt den Hähnen also eine gute Zeit zum Arbeiten und um vorwärts zu kommen. Aber sie sollten nicht vergessen, auch an sich selbst zu denken und Pausen einzulegen, damit sie nicht zu müde werden. Wenn die Hähne ihre Energie gut einsetzen, können sie viele lohnenswerte Dinge erreichen.