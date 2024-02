Horoskop: Vollmond naht! Diesen Sternzeichen wird jetzt großer Mut abverlangt

In dieser Woche wird ein astronomisches Ereignis, das Millionen Menschen immer wieder fasziniert und bewegt, starke Einflüsse mit sich bringen. Am 24. Februar ist Vollmond – in diesem Jahr auch Jungfrau-Mond genannt (>>> hier mehr dazu). Und der wirkt sich auf das Horoskop aus.

Die Sternzeichen stehen unter der mystischen Wirkung des Mondzyklus, was die unterschiedlichsten Lebensbereiche berühren kann. In den Tagen vor dem jetzt nahenden Vollmond müssen drei Tierkreiszeichen ganz besonders mutig sein.

Drei Sternzeichen unter besonders starkem Vollmond-Einfluss

Für das Sternzeichen Widder könnte der Vollmond eine Phase erhöhter Energie und Antriebskraft einläuten. Laut Horoskop ist dies eine günstige Zeit, um eigene Projekte besonders mutig und energisch voranzutreiben. Denn genau jetzt könnten im Berufsleben innovative Ideen Beachtung finden.

+++ Horoskop: Diese Sternzeichen dürfen sich im Februar auf einen Geldregen freuen +++

Steinböcke finden laut Horoskop im Vollmond Unterstützung für fokussiertes Vorankommen. Eine familiäre Situation könnte besonders viel Mut und Aufmerksamkeit fordern. Geduld und Verständnis in der Partnerschaft und eine starke Ausrichtung auf Karriereziele sind empfohlen.

Auch interessant: Chinesisches Horoskop – dieses Sternzeichen darf sich nicht selbst vernachlässigen

Das Horoskop deutet außerdem darauf hin, dass der Skorpion im Licht des Vollmonds allen Mut zusammennehmen und sich auf tiefsinnige Konversationen einlassen sollte. Denn diese führen zu wichtigen Erkenntnissen. In der Liebe kann es eine verstärkende Zeit für Bindungen sein, während beruflich Intuition die Entscheidungsfindung leiten könnte.

Horoskop für Stier und Zwillinge

Ähnlich herausfordernd werden die kommenden Tage für die übrigen Sternzeichen. Der Stier wird vom Horoskop eingeladen, die Zeit für innere Einkehr zu nutzen, während der Vollmond sich nähert. Besonnenheit und persönliche Ruhezonen stehen im Vordergrund. Im Berufsleben sind ausgereifte Strategien und Planung vorausgesetzt. Zwillinge dürfen laut Horoskop eine sozial aktive Woche erwarten, die unter dem Einfluss des Vollmonds steht. Gesellschaftliche Verbindungen rücken in den Mittelpunkt. Beruflich könnte eine Erweiterung des eigenen Netzwerks von Vorteil sein.

Horoskop für Krebs, Löwe und Jungfrau

Für im Sternzeichen Krebs geborene Menschen könnten emotionale Regungen durch die Phase des Vollmonds intensiviert werden. Das Horoskop empfiehlt, sich familiärer Unterstützung zu versichern. Berufserfolg könnte durch Einfühlsamkeit und Verständnis begünstigt werden. Bei Löwen begünstigt der Vollmond kreative Höhenflüge. Nun ist es an der Zeit, ihr Potenzial auszuschöpfen. Beruflich könnten neuartige Konzepte Zustimmung erhalten. Dem Sternzeichen Jungfrau wird eine Phase der Selbstreflexion durch den Vollmond bescheinigt. Das Horoskop rät zu Selbstüberprüfung und Zielkorrektur. Liebevolle Beziehungen und berufliche Detailarbeit profitieren von dieser Phase.

Mehr News:

Horoskop für Waage, Schütze, Wassermann

Waagen sollten laut Horoskop während des Vollmondes nach Ausgeglichenheit in allen Lebensbereichen streben. Der Vollmond könnte in Liebesangelegenheiten für erhellende Momente sorgen, während am Arbeitsplatz diplomatisches Geschick Trumpf ist. Für das Sternzeichen Schütze prophezeit das Horoskop eine von Entdeckergeist geprägte Woche. In Beziehungen könnte gemeinsame Zeit neue Spannungen erzeugen, beruflich könnten Risikobereitschaft und Weitblick lohnend sein. Den Wassermann erwartet eine inspirierende Woche, angestoßen durch den Vollmond. Innovatives Denken könnte persönliche Vorhaben begünstigen. Romantische Überraschungen und der berufliche Austausch von Ideen stehen im Vordergrund.