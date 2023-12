Horoskop: Für diese beiden Sternzeichen wird die Weihnachtszeit besonders erotisch

Das Horoskop hat auf viele Fragen, die einem tagtäglich im Kopf umherschwirren, die passende Antwort. Egal, ob in Beruf, Freundschaft oder der Liebe – viele Menschen nutzen die Astrologie und ihre Sternzeichen, um sich selbst zu reflektieren und Antworten für ihre aktuelle Lebenssituation zu finden.

Die Weihnachtszeit steht vor der Tür und mit ihr auch die Zeit des Jahres, die die Menschen einander näher bringt. Diese beiden Sternzeichen können in den kommenden Wochen anderen Menschen besonders nah kommen und mit viel Erotik in ihrem Leben rechnen.

Horoskop: Ein romantischer und leidenschaftlicher Dezember

Viel Optimismus und viel Erotik. Wer zwischen Ende Oktober und Mitte November oder Ende April und Ende Mai geboren wurde, kann sich im Dezember über besonders viel Romantik und Leidenschaft freuen.

Der Skorpion ist dafür bekannt, dass er das Prickelnde genießt. Statt sich rigide an auferlegte Listen zu halten, schmeißt er das ein oder andere auch mal über den Haufen. Statt sich dem Fragengeschoss auf der weihnachtlichen Familienfeier zu stellen, kann der Skorpion diese in diesem Jahr auch mal an der ein oder anderen Stelle auslassen und die gewonnene Zeit im Schlafzimmer mit etwas Erotik ausschmücken.

Doch auch für das Sternzeichen Stier hat das Horoskop einiges in petto. Den Stier erwartet zu dieser Weihnachtszeit eine ganz besondere Überraschung. Das Sternzeichen, das die Zeit, die alle zusammenrücken lässt, grundsätzlich gerne hat, kann sich im Dezember auf Erotik und Intensivität freuen. Doch aufgepasst! Eine wichtige Entscheidung, die im Leben des Stiers aktuell von Bedeutung ist, verzögert sich nach hinten.

Geduld ist gefragt. Der Stier sollte nichts erzwingen, sondern sich auf die Klarheit, die ihn begleitet, berufen. Die Lösung wird unverhofft kommen, ganz ohne Druck. Für Stier und Skorpion geht es in den kommenden Dezember-Wochen also heiß her. Nach viel Liebe und Leidenschaft kann dann schließlich gut ins neue Jahr gestartet werden…