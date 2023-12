Horoskop: Diesen 3 Sternzeichen drohen zum Jahresende große finanzielle Sorgen

Oh, oh – jetzt wird sich zeigen, ob dir die Sterne wohlgesonnen sind.

Viele blicken auf ihr Horoskop in der Hoffnung, dass ihnen das große Glück in Liebe und Beruf vorhergesagt wird. Doch manchmal meint es das Schicksal auch weniger gut mit einem.

+++ Horoskop: Diese Sternzeichen müssen vor dem Jahreswechsel unbedingt einen Schlussstrich ziehen +++

Gerade zum Ende des Jahres – wenn Rechnungen abbezahlt und Weihnachtsgeschenke gekauft werden müssen – schießen die Ausgaben häufig in die Höhe. Wir verraten dir, welche 3 Sternzeichen in den kommenden Wochen womöglich sorgenvoll auf ihre Finanzen blicken werden.

Horoskop: 3 Sternzeichen in Geldnot?

Du bist in der Frühlings- oder Sommerzeit geboren? Dann solltest du dich vorsehen, denn von den potenziellen Finanzsorgen sind drei Sternzeichen geboren, deren Geburtstage in den Monaten Mai bis September liegen.

1. Stier

Eigentlich ist der Stier als verantwortungsbewusst und vernünftig bekannt. Doch hier und da will er sich halt auch mal etwas Luxus gönnen – und verliert sich im Eifer des Gefechts dann in seinem genießerischen und ausschweifenden Lebensstil. So etwas bleibt nicht folgenlos. Der Stier sollte sich also ganz genau überlegen, wofür er sein Geld ausgibt – und hat hoffentlich ein paar Euros auf der hohen Kante zurückgelegt.

2. Löwe

Der Löwe kennt in Sachen Geld kein Halten. Er will sich gönnen – und tut das auch. Doch ein derartig exzessives Ausgabeverhalten kann sich schnell rächen, weil man im Kaufrausch schnell mal vergisst, dass womöglich am Jahresende noch ein paar Rechnungen bezahlt werden müssen. Streaming-Abos, Strom- und Gasrechnungen – dafür sollte noch etwas Geld übrig sein.

Ein kleiner Trost: Du hast eine enge Bindung zu Familie und Freunden, die dir im Notfall auch gerne finanziell aus der Patsche helfen. Ausnutzen solltest du das aber natürlich dennoch nicht. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste.

3. Krebs

Eigentlich könnte man meinen, beim Krebs droht keine Gefahr. Vorbildliche und besonnene Finanzplanung sind klassische Kennzeichen dieses Sternzeichens – was soll da schon schief gehen? Nun, Krebse sind gleichzeitig auch sehr sensibel und emotional. Wenn also tatsächlich plötzlich mal eine unerwartete Rechnung zum Jahresende eintrudelt, die höher ausfällt als gedacht, kann das schnell zu großen Stresssituationen führen, weil man den Betrag nicht sofort parat hat.

Doch Ruhe bewahren: Krebse wissen ja, dass sie es eigentlich besser können. Also sollten sie sich auf das besinnen, was sie am besten können – und dir dein Geld vernünftig einteilen.