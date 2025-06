Horoskop: Zähne zusammenbeißen! Diese Sternzeichen brauchen jetzt Durchhaltevermögen

Der Sommer steht vor der Tür und die schlechte Laune ist spätestens im Urlaub wie weggeblasen. Zeit, die Seele baumeln zu lassen und runterzufahren, oder?

Auch wenn die Sommermonate vielen jetzt Auftrieb geben könnten, müssen sich gleich zwei Sternzeichen laut Horoskop warm anziehen. Kommen auch auf dich harte Zeiten zu? Das aktuelle Horoskop verrät es dir.

Horoskop orakelt harte Zeiten

Wenn ein Sternzeichen immer wieder aufs Neue Durchhaltevermögen beweist, dann der Steinbock. Das Erdzeichen ist für seine Zielstrebigkeit, seinen Ehrgeiz und seine Zuverlässigkeit bekannt.

Und all diese Eigenschaften werden jetzt im Sommer laut Horoskop stark gefordert. Denn gerade im Beruf sieht sich der Steinbock jetzt mit einem Berg an Herausforderungen konfrontiert. Das ist aber kein Grund für das Erdzeichen, den Kopf in den Sand zu stecken. Wenn sie sich auf das Wesentliche konzentrieren und ihre Kräfte richtig einteilen, werden sie diese harte Zeit mit Bravour meistern!

Löwe wird auf die Probe gestellt

Löwen sind per se waschechte Führungspersönlichkeiten. Mit ihrem Selbstvertrauen, ihrer extrovertierten Art und ihrer Loyalität gehören sie beruflich wie privat auf die Bühnen dieser Welt.

Doch wie ihr Horoskop jetzt orakelt, werden Löwen im Sommer dieses Jahres liebestechnisch ordentlich auf die Probe gestellt. Wer in einer Beziehung ist, sollte jetzt einen kühlen Kopf bewahren und keine vorschnellen Entscheidungen treffen, die später bereut werden könnten. Vertage diese besser auf die Herbstsaison, denn sonst kann der Sommer mit einem gebrochenen Herzen enden.