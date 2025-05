Horoskop: Damit hättest du nie gerechnet – 3 Sternzeichen erhalten Nachricht aus der Vergangenheit

Das Horoskop bringt für drei Sternzeichen im Juni wieder einige Überraschungen mit sich! Vor allem in den kommenden Sommermonaten könnte es für einige ziemlich nervenaufreibend werden – ob nun im positiven oder negativen Sinne.

Denn das Horoskop legt keine Verschnaufpause ein. Nicht nur der Sommer wird hitzig, auch diese Sternzeichen haben mit einigen unerwarteten Wendungen zu kämpfen. Findest du dich darunter wieder?

Horoskop: Sternzeichen erleben Überraschungen

Für das ziemlich wandelbare Sternzeichen Zwilling bringt der Juni einen Monat gespickt mit Kommunikation. Jedoch nicht so, wie du es jetzt vielleicht erwartest. Nein! Vielmehr will dir das Universum etwas sagen, was etwas in dir auslöst. Dein regierender Planet Merkur bringt Bewegung in die ganze Sache und lässt alte Verbindungen entflammen. Es kann also gut sein, dass sich ein Ex wieder bei dir meldet. Kosmischer Tipp: Bewahre Ruhe und reagiere nicht überstürzt. Manchmal sollte man auch nur erst einmal in seine Gefühle reinhören.

Der Juni richtet komplett das Spotlight auf Schütze-Geborene. Alte Erinnerungen, Gefühle oder frühere Kontakte könnten wieder auftauchen – vielleicht meldet sich jemand Unerwartetes aus deiner Vergangenheit. Auch du selbst könntest das Bedürfnis haben, einen alten Kontakt wiederherzustellen. Vertraue auf dein Bauchgefühl, denn nicht alles, was zurückkommt, gehört noch in dein Leben. Manches will nur noch einmal bewusst wahrgenommen und dann losgelassen werden.

Auch Krebse werden im Juni-Horoskop eine emotionale Achterbahnfahrt der Gefühle erleben. Du nimmst feine Signale und unausgesprochene Gefühle besonders intensiv wahr. Möglicherweise meldet sich ein Ex mit einer Nachricht, die berühren oder aufwühlen kann. Wichtig ist, wie du darauf reagierst – deine innere Stimme zeigt dir den richtigen Weg. Auch Zeichen und Träume könnten dir jetzt Hinweise geben, welche Themen du loslassen und welche du vielleicht noch einmal anschauen solltest.