Horoskop: Nur Lug und Betrug! Drei Sternzeichen erleben böse Liebesüberraschung

Ob hier Frühlingsgefühle garantiert sind? Kaum werden die Tage länger, blühen auch die Menschen immer mehr auf. Das spiegelt sich auch im Horoskop wider. Nicht jedes Sternzeichen ist aber von so einem Rausch betroffen – denn gerade in Sachen Liebe kann es im Frühling für einige turbulent zugehen.

Diese drei Sternzeichen müssen nun ganz stark sein – in den kommenden Frühlingsmonaten fliegen nämlich nicht nur die Schmetterlinge. Hier und da kann auch schnell mal etwas anderes fliegen, vor allem in der Partnerschaft. Denn laut aktuellem Horoskop werden im Frühling so einige Liebeslügen in Beziehungen aufgedeckt.

Jungfrau deckt Liebeslüge auf

Das erste Sternzeichen, das im Frühjahr 2025 eine Liebeslüge aufdeckt, ist die Jungfrau. Mit der frischen Luft und den Sonnenstrahlen erhalten Jungfrau-Geborene eine negative Erkenntnis in ihrer Beziehung. Sie werden wohl oder übel eine große Lüge aufdecken. Dabei sollten Jungfrauen versuchen, immer ganz bei sich zu bleiben und niemals voreilige Entscheidungen zu treffen. Und wer weiß: Mit ein bisschen Besonnenheit lässt sich das Problem dann vielleicht auch wieder schnell aus der Welt schaffen.

Auch Skorpionen steht in der Liebe eine schwere Zeit bevor. Das Wasserzeichen, das vor allem für seine messerscharfe Intuition bekannt ist, lässt sich so schnell nicht in die Irre führen. Im Frühling spielt vor allem das Bauchgefühl des Skorpions eine wichtige Rolle. Ihn lässt nämlich nicht los, dass er seinem Partner nicht mehr vertrauen kann. Nutze also die nächsten Wochen, um eine klare Entscheidung zu treffen.

Für Zwillinge sieht es ebenfalls nicht gerade rosig aus. Diese betrifft sie allerdings eher indirekt. Sie beobachten nämlich schon länger die komplizierte Beziehung eines Freundes oder eines Bekannten und haben dabei ein schlechtes Gefühl. Im Wonnemonat Mai decken Zwillinge dann eine große Lüge auf. Wird diese dann auch auf sie zurückfallen? Das bleibt wohl oder übel abzuwarten. Obacht ist aber allemal für Zwillinge angesagt.