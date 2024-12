Horoskop: 2025 ist es endlich so weit – diese drei Sternzeichen erwartet ein Heiratsantrag

Noch immer ist eine Hochzeit für viele Verliebte die absolute Krönung ihrer großen Liebe. Doch bevor die Hochzeitsglocken läuten, muss erst ein Antrag gestellt werden. Manch einer wartet vielleicht schon seit Monaten oder gar Jahren auf diesen Moment.

Laut dem Horoskop könnte das Warten im nächsten Jahr nun endlich ein Ende haben. Denn für drei Sternzeichen rückt der langersehnte Heiratsantrag immer näher. Natürlich sind auch unverhoffte Kniefälle möglich.

Horoskop: SIE erwartet großes Liebesglück

Stiergeborene könnte in ihrer Partnerschaft der nächste große Schritt erwarten. Hand in Hand geht ihr mit eurem Partner bereits jetzt durchs Leben, doch 2025 könnte die Hand auch ein kleiner schöner Ring zieren. Wer 2024 noch Single ist, darf sich trotzdem gerne angesprochen fühlen. Denn manchmal überfällt einen die Liebe schlagartig und für Stiere stehen die Chancen auf die Liebe im neuen Jahr besonders gut. Die Unterstützung von Venus, dem Planeten der Liebe und Schönheit, ist ihnen auf jeden Fall sicher.

Jupiter dagegen ebnet für Schützen den Weg ins Jahr 2025 – und zur Liebe? Dieses Sternzeichen sollte auf jeden Fall die Augen offen halten, denn schon bald könnte eine Person mit ähnlichen Wertvorstellungen in ihr Leben treten. In jeder Beziehung gibt es mal Höhen und Tiefen. Und auch wenn 2024 vielleicht eher holprig endet, könnte es 2025 mit einem Antrag ganz hoch hinausgehen.

Ebenfalls auf Wolke 7 schweben 2025 auch Menschen, die im Sternzeichen Waage geboren wurden. Langanhaltende Beziehungen erwartet endlich der krönende Höhepunkt. Die Geduld zahlt sich aus, denn wie heißt es so schön: Was lange währt, wird endlich gut! Und genau das scheint das Motto der drei Sternzeichen für 2025 zu sein – so sagt es zumindest das Horoskop voraus.