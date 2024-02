Horoskop: Für diese drei Sternzeichen stehen turbulente Zeiten an – DAS kann jetzt helfen

Die Zeiten sind nicht leicht. Das merken wir alle. Aber auch astrologisch gesehen, stehen ab Montag (5. Februar) drei Sternzeichen vor echten Herausforderungen. Das Horoskop ist ihnen leider nicht ganz wohl gesonnen.

Wenn du wissen möchtest, ob dein Sternzeichen dabei ist – und wie du durch diese verwirrende Zeit gut durchkommst, dann lies hier weiter.

Horoskop: So meisterst du die Hürden

Hürden begegnen einem viele im Leben. Egal ob im Job, in der Liebe oder beim Thema Gesundheit. Verhindern können wir das nicht. Die Kunst ist, damit richtig umzugehen. Drei Sternzeichen sehen sich laut Horoskop ab Anfang Februar besonderen Herausforderungen gegenüber.

Dazu gehört unter anderem der Krebs: Bist du aktuell Single? Dann kannst du das Flirten aktuell sicher nicht sein lassen. Doch Achtung, das könnte den ein oder anderen auch abschrecken. Wenn du in einer festen Partnerschaft bist, dann brauchst du momentan wohl sehr viele Freiheiten. Denn als Krebs neigst du dazu, dich schnell eingeengt zu fühlen. Auch sonst – zum Beispiel im Job – sprüht der Krebs laut Horoskop vor Tatendrang. Doch achte darauf, dass das Teamwork nicht zu kurz kommt. Das könnte sonst zum Problem werden. Bei dem ganzen Trubel benötigst du abends dann auch mal Ruhe. Zum Runterkommen empfehlen sich leichte Mahlzeiten, extra Ruhephasen und vielleicht auch mal eine entspannende Wellness-Behandlung.

Auch kleine Erfolge zählen

Das Horoskop für den Stier zeigt sich erstmal ähnlich wie beim Krebs: Flirten, flirten, flirten steht auf dem Plan. In einer Beziehung sind Stiere ebenfalls auf der Suche nach mehr Spannung – auch im Bett. Beruflich läuft alles nach Plan. Du bist kreativ und arbeitest gut im Team. Nur deine Finanzen solltest du besser im Auge behalten. Sonst könnte da was schiefgehen. Auch die Stiere sind voller Energie, die irgendwann mal einen Gegenpol braucht. Sport ist ein guter Ausgleich. Doch übertreib es nicht und setz dir nicht zu hohe Ziele. Du musst lernen, dass auch kleine Erfolge zählen.

Das dritte Sternzeichen, bei dem es ein wenig drunter und drüber geht, ist der Widder. Singles wissen nicht genau, ob sie eher Freiraum oder Verbundenheit suchen. Liierte fordern ihren Partner ordentlich, er muss viel Geduld mitbringen. Der Job läuft auch nicht so prickelnd, am liebsten würdest du dich komplett verändern. Die Sterne stehen dafür gar nicht mal so schlecht. Widder sollten sich jetzt einfach mal nach etwas Neuem umschauen. Die Zeit ist reif. Um wieder mehr Energie zu tanken, solltest du dich wenigstens in deiner Freizeit vollkommen entspannen.