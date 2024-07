Horoskop: Diese 3 Sternzeichen bekommen 2024 einen Antrag – sagst auch du Ja?

Laut Horoskop ist das Jahr 2024 das Jahr der Liebe, insbesondere für drei Sternzeichen. Sie können sich in diesem Jahr noch auf ihren lang ersehnten Traum freuen. Endlich wird der oder die Richtige kommen und einen traumhaften Heiratsantrag machen. Diese Tierkreiszeichen sollten dieses Jahr ganz besonders auf spezielle Signale achten.

Horoskop: Diese Sternzeichen können sich auf einen Antrag freuen

Das erste Sternzeichen, das sich laut Horoskop Hoffnung auf einen wunderschönen Antrag machen kann, ist die Waage. Sie dürfen sich auf eine besonders romantische Zeit in ihrer Beziehung freuen. Dabei begeistern Waage-Geborene ihren Partner mit einem unwiderstehlichen Charme und großer Herzlichkeit. Nur noch etwas Geduld. Im September wird die Sonne im Zeichen der Jungfrau stehen und dann ist in der Liebe wirklich alles möglich. Konkret bedeutet das für Waage-Geborene, dass es die optimale Zeit für eine Verlobung, die Hochzeit und auch Familienplanung ist.

Sternzeichen Nummer zwei, das sich berechtigte Hoffnung auf einen Heiratsantrag machen kann, ist der Stier. Sie können sich besonders auf das Jahr 2024 freuen, weil sie besonders viel Erfüllung in der Liebe und generell in der Partnerschaft finden werden. In diesem Jahr hat der Planet Venus ein paar tolle Überraschungen für dich. Die Sterne stehen in diesem Jahr für Stier-Geborene so gut, dass sich die Liebe in Richtung eines Antrages entwickeln kann. Sie müssen nur auf den richtigen Moment warten.

Das dritte Sternzeichen, das sich berechtigte Hoffnungen auf einen Heiratsantrag im Jahr 2024 machen kann, ist das Tierkreiszeichen Widder. Sie dürfen sich im Jahr 2024 auf viele romantische Stunden freuen, durch die wirklich alles verändert werden kann. Die Zeit ist reif, dass sich Widder-Geborene in diesem Jahr so stark wie nie zuvor verlieben werden.

In Verbindung mit dem Planeten Venus wird sich das Gefühl sogar noch intensivieren. Es wird so stark sein, dass sich Widder im August auf einen wunderbaren Heiratsantrag freuen können.