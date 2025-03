Horoskop: Glück vorprogrammiert! An diesem Tag ist dir der Erfolg sicher

Im April stehen die Sterne mal wieder besonders gut – denn das Horoskop hält für jedes Sternzeichen einen besonderen Tag parat. Ob mit dem Frühling nun bei allen die Frühlingsgefühle einkehren? Das April-Horoskop wird es zeigen.

Dass der vierte Monat im Jahr aber ein voller Erfolg werden wird, ist jetzt schon gewiss. Denn das Horoskop hält für jedes Tierkreiszeichen einen Tag voller Glück parat. Und wann hast du deinen persönlichen Glückstag?

Jungfrau erlebt keinen April-Scherz

Gleich zu Beginn des Monats – am 1. April – haben Jungfrau-Geborene eine echte Glückssträhne. Dich erwartet an diesem Tag ein herrlicher Frühlingstag, den du am besten mit deinen Liebsten verbringst. Am 6. April kann sich der Wassermann über besondere 24 Stunden freuen. Singles können nämlich an diesem Tag all ihre Energie ins Flirten und Daten stecken – es wird sich auszahlen. Auch vergebene Wassermänner haben einen Tag voller Liebe. Nur wenige Tage später – am 11. April – hat der Widder einen besonders glücklichen Tag. Vor allem im Job läuft es ziemlich rund.

Zwillinge erleben ihren Glückstag am 12. April, der sich vor allem auf ihre Karriere auswirkt. Kosmischer Tipp: Mit viel Motivation und harter Arbeit kannst du jetzt vorankommen und eine Position oder Aufgabe finden, die dich glücklich macht. Am 14. April stehen die Zeichen für den Krebs besonders gut. Dank des Vollmonds bekommen Krebs-Geborene einen romantischen Liebestag. Für die Sternzeichen Löwe und Schütze fällt der Glückstag auf denselben Tag. Am 16. April bekommen die Löwen einen großen Motivationsschub und die Schützen sind im absoluten Liebestaumel.

Glück auch für Skorpion und Stier

Nur einen Tag später, am 17. April, erlebt der Stier einen absolut runden Tag. Der April an sich läuft für Stier-Geborene schon super – dieser Tag bringt aber noch mal in Sachen Liebe Schwung rein. Skorpione und Steinböcke teilen sich ebenfalls einen Tag des Glücks. Während die Skorpion-Geborenen am 20. April nur so vor Kreativität sprühen, werden die Steinböcke für ihre harte Arbeit zuletzt belohnt.

Am 23. April haben dann auch die Fische einen Tag voller Glück und positiver Energie. Diesen Tag sollten Fische-Geborene nutzen, ihre Kraft in der Natur aufzutanken und zu entspannen. Für das Sternzeichen Waage läuft es hingegen erst Ende des Monats so richtig rund – vor allem in Sachen Liebe. An ihrem persönlichen Glückstag könnte Waage-Geborene richtig spüren, wie sehr sie wirklich geliebt werden.