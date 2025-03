Horoskop: Pink Moon im April! 3 Sternzeichen haben jetzt die rosarote Brille auf

Romantiker aufgepasst! Für diese drei Sternzeichen hat das Horoskop gute Nachrichten. Ihnen steht ein besonders romantischer April bevor, den sie mit der rosaroten Brille auf erleben können. Und das wohl wortwörtlich, denn Grund für die Harmonie in Sachen Liebe ist der Pink Moon.

Am 13. April ist es so weit: Der Vollmond steht im Zeichen der Waage und sagt Ausgeglichenheit, Harmonie und Glück in der Liebe voraus. Insbesondere drei Sternzeichen sind von der Vorhersage des Horoskops betroffen.

Horoskop: Drei Sternzeichen tragen die rosarote Brille im April

Das astrologische Ereignis betrifft zunächst natürlich das Sternzeichen Waage – schließlich findet der Pink Moon direkt in diesem Zeichen statt. So strahlst du im April eine ganz besondere Anziehungskraft aus! Das Horoskop prognostiziert allen Waagen außerdem einen besonders ausgeglichenen Monat. Diese emotionale Harmonie könnte zu klärenden Gesprächen führen, die deine Beziehung nur noch mehr vertiefen. Wer Single ist, könnte die Person ihrer Träume treffen, die sich auf der gleichen Wellenlänge bewegt. Vertrau ruhig deinen Eingebungen, dann wird sich alles in die richtige Richtung lenken!

Auch die Wassermänner profitieren von der besonderen Energie des Pink Moons. Mit extra viel Charisma gesegnet, könntest du schnell den richtigen Zeitpunkt für den nächsten Schritt in deiner Beziehung finden – sofern du schon darüber nachgedacht hast. Das Horoskop sagt zudem nicht nur Entwicklungen in deinen romantischen Beziehungen voraus. Auch in freundschaftlicher Sicht öffnest du dein Herz und erfährst schnell, wie eine tiefe und echte Verbindung aussehen kann.

Zuletzt erstrahlt das Sternzeichen Zwillinge im April im besonderen Licht des Pink Moons. Deine kommunikativen Fähigkeiten fühlen sich mühelos an und du wirst schnell merken, dass du unwiderstehlich erscheinst! Neue Bekanntschaften oder die Vertiefung langjähriger Beziehungen stehen dir bevor. Im April erwarten dich laut Horoskop so einige magische Momente, die auch mal ganz spontan entstehen können.

Das ist der Pink Moon

Dass der Vollmond im April auch Pink Moon genannt wird, hat erstmal nichts mit seiner Farbe zu tun. Laut „Starwalk“ stammt der Name von den amerikanischen Ureinwohnern, die ihn nach der pinkfarbenen Flammenblume (Phlox), die zum Frühlingsbeginn im April blüht, benannt haben. Bei uns ist der Mond unter anderem als Ostermond oder Frühlingsmond bekannt.