Horoskop: Diese Sternzeichen erleben 2024 ihr blaues Wunder

Mit großen Schritten nähern wir uns der Weihnachtszeit und dann ist es auch nicht mehr weit bis zum neuen Jahr. Für viele Grund genug, sich schon jetzt Gedanken um den ein oder anderen Wunsch oder Traum zu machen, den man sich im Jahr 2024 endlich erfüllen will.

Für so manchen verspricht das Horoskop im neuen Jahr auch eine große Überraschung. Denn für gleich drei Sternzeichen stehen die Sterne richtig gut. In der Liebe und im Job ist für sie 2024 alles möglich, kündigt das Horoskop an.

Horoskop: Darauf muss sich der Krebs gefasst machen

Einfühlsam und verständnisvoll – mit diesen Eigenschaften lassen sich Menschen mit dem Sternzeichen Krebs am Besten beschreiben. Doch auch einem feinfühligen Krebs sind die Liebesgötter nicht immer wohlgesonnen. Das ändert sich 2024 allerdings schlagartig! Laut aktuellem Horoskop können sich Menschen mit dem Wasserzeichen auf ein Jahr voller Romantik freuen.

Doch bis die Zeichen auf Liebe stehen, müssen sich Krebse leider noch etwas gedulden. Erst ab dem 20. Februar, wenn die Sonne im Zeichen Fische steht, können sie sich so richtig auf die Liebe einlassen. Wer bereits in einer Beziehung ist, für den gibt es gleich doppelten Grund zur Freude. Denn die Beziehung zum Partner könnte nicht nur neuen Auftrieb bekommen, sondern sogar deutlich ernster werden. Die Sterne stehen gut, dass Krebse, die schon länger auf einen Antrag warten, 2024 endlich die alles entscheidende Frage gestellt bekommen.

Auch für diese Sternzeichen erfüllen sich Wünsche

Der Steinbock zeichnet sich dagegen durch seine Ruhe und sein Durchhaltevermögen aus. Und das könnte gerade in der Liebe im nächsten Jahr endlich zum Ziel führen. Denn Singles könnte 2024 das Power-Duo aus Neptun und Sonne auf die Sprünge helfen. Die Sonne verpasst Menschen des Erdzeichens eine Extraportion Ausstrahlung, der niemand widerstehen können wird. Neptun gibt den richtigen Schubser bei der Partnersuche. So könnte 2024 sogar der lang ersehnte Traummann oder die Traumfrau endlich vor der Tür stehen, in die sich Steinböcke endlich wieder so richtig verlieben können.

Doch auch für den Löwen stehen die Sterne 2024 so richtig gut. Anders als Krebs und Steinbock erleben Menschen des Feuerzeichens allerdings im Job ihr blaues Wunder. Löwen könnten im kommenden Jahr in Sachen Karriere einen großen Sprung nach vorne machen. Schon länger auf eine Beförderung gewartet? Oder einen Jobwechsel im Sinn? Laut Horoskop werden Löwen 2024 karrieretechnisch richtig aufdrehen und ein Jobangebot erhalten, dass von Erfolg gekrönt ist. Auch wenn der Löwe an sich sehr loyal ist, sollte er sich das Angebot gut durch den Kopf gehen lassen. Bis es allerdings soweit ist, müssen sich Löwen etwas gedulden. Denn erst ab Ende Mai bis Juli könnte der Karrieresprung gelingen…