Horoskop: Für 4 Sternzeichen kommt es noch vor dem Jahreswechsel zum großen Rumms

In der Vorweihnachtszeit haben es die meisten Menschen gern besinnlich und gemütlich. Während draußen Hektik und nasskaltes Wetter toben, machen viele Menschen es sich gern in den eigenen vier Wänden bequem. Und so wollen sie ein ereignisreiches Jahr gern harmonisch abschließen. Doch wie das Horoskop für Dezember zeigt, müssen vier Sternzeichen sich unmittelbar vor dem Jahresende nochmal auf eine Menge Action gefasst machen.

Das gilt zum einen für Wassermänner. Das Dezember-Horoskop sieht auf dieses Sternzeichen gehörigen Ärger zukommen. Als Wassermann hast du vor dem Jahreswechsel noch eine wichtige zwischenmenschliche Frage zu klären. Dabei solltest du vor allem auf dich selbst achten und Beziehungen, die zu viel von deiner Energie kosten, ein Ende setzen.

Horoskop: 4 Sternzeichen mit viel Action zum Jahresabschluss

Auch Schützen dürfen noch nicht die Füße hochlegen und den Jahresausklang genießen. Auch auf Menschen dieses Sternzeichens kommt noch reichlich Arbeit zu. Der Mars befindet sich im Schützen, und dieser Planet steht fürs Handeln. Also solltest du deinem Gefühl folgen und im Jahres-Endspurt noch mal vieles in deinem Leben komplett neu organisieren.

Skorpione können sich derweil darüber freuen, dass Venus ins Sternzeichen rückt. Und so werden die letzten Wochen des Jahres für dich als Skorpion noch mal richtig prickelnd. Du musst es nur zulassen. Entsage so mancher Pflicht in Beruf und Familie und gebe dich dem Genuss hin. Du hast es verdient.

Stiere mit Schmetterlingen im Bauch

Ähnliches gilt für Stiere. Das Dezember-Horoskop sagt dir als Stier ganz klar: Für Winter-Depression ist nun keine Zeit. Stattdessen wird der Jahresabschluss für dich im positiven Sinne emotional aufwühlend. Im Bauch können Schmetterlinge eben auch im tiefsten Winter schlüpfen.

