Horoskop: Tschüss Pechsträhne! SIE sind die Gewinner des Sommers

Nicht nur harte Arbeit zahlt sich immer aus! Manchmal braucht es auch die Gunst der Planeten und Sterne, damit es bei uns wieder richtig läuft. So sieht es auch das ständig wechselnde Horoskop vor.

Und das hält noch in diesem Sommer Unglaubliches für uns bereit. Dafür wird der Planet Jupiter Sorge tragen. Doch nicht alle werden von seiner Kraft profitieren, wie das Horoskop jetzt orakelt…

Horoskop: Kraft des Wassers und Jupiters

Drei Sternzeichen fallen schon bald aus allen Wolken, denn ihre Pechsträhne hat schon endlich ein Ende! Möglich macht’s Jupiter, der Planet des Erfolgs. Seine kosmische Energie wird laut Horoskop zunächst dem Krebs zuteil.

Am besten sollte sich das Wasserzeichen die Kraft seines Elements zunutze machen und einen Badeurlaub einlegen. Denn die beruhigende Kraft des Wassers bringt Krebs-Geborene jetzt total runter und verhilft ihnen zu einem klaren Kopf. Der Krebs hat noch in diesem Sommer das Glück gepachtet und Erfolg in allem, was er sich auch vornimmt. Das sollte er unbedingt ausnutzen!

Horoskop: Auch Jungfrau und Waage sind Glückspilze

Doch auch die Jungfrau darf jetzt dank Sonnen-Energie und Jupiter-Rückenwind voll durchstarten. Auf der Suche nach einem Partner oder einem neuen Job? Oder steht eine Entscheidung für die Traumwohnung bevor? Egal was das Erdzeichen jetzt anfasst, gelingt ihm laut Horoskop.

Auch die Waage kann sich im Sommer nicht beschweren. Sie erwartet eine schicksalhafte Begegnung – ob im Job oder in der Liebe. Das Luftzeichen sollte also keine Gelegenheit auslassen und ausgehen, damit die Chancen für das glückliche Zusammentreffen auch steigen.