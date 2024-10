Horoskop beschert im Oktober drei Sternzeichen einen beruflichen Höhenflug

Ob Kristalle, Kerzen auspusten oder Horoskope lesen – viele Menschen glauben an die Sterne und das Schicksal. Und das nicht erst seit gestern, denn Horoskope haben ihren Ursprung in der griechischen Antike. Dabei können die Botschaften nicht nur viel über den Charakter verraten, sondern vor allem den Alltag beeinflussen.

Kein Wunder also, dass sich viele nicht nur beim Putzen nach den Sternen und dem Mond richten, sondern auch beim Haarefärben oder bei wichtigen Gesprächen. Dabei können sich gleich drei Sternzeichen im Oktober freuen – denn nach den Sternen zu urteilen, sind sie auf Erfolgskurs.

Horoskop: Erfolgskurs dank der Sterne

So sorgen die leuchtenden Sternbilder nicht nur für gute Laune, sondern auch für Energie und Tatendrang. Allen voran das Sternzeichen Waage wird von der Erfolgswelle erfasst. So können sich alle, die zwischen dem 24. September und dem 23. Oktober geboren sind, über jede Menge Selbstvertrauen freuen. Ein positiver Energieschub – nicht nur beruflich, sondern auch privat.

Aber auch die Geburtstagskinder zwischen dem 20. Februar und dem 20. März können jubeln. Denn die Wasserratten, besser bekannt unter dem Sternzeichen Fische, profitieren im Oktober nicht nur von ihrer Kommunikationsfähigkeit, sondern auch von ihrer Sensibilität. Mit einer Extraportion Mut winken nicht nur Fortschritte im Alltag, sondern vor allem im kreativen Bereich.

Waage, Fische und Steinbock: Die Sterne stehen gut

Nicht nur das bekannte Sprüchlein betont „alle guten Dinge sind drei“, sondern offenbar auch die Sternenkonstellation. Denn auch der Steinbock, also alle, die zwischen dem 22. Dezember und dem 20. Januar geboren sind, können frohlocken, denn die Zeichen stehen gut. Das ermöglicht nicht nur berufliche Erfolge, sondern auch positive Wendungen im Privatleben. Besonders wichtig ist es, auf das eigene Bauchgefühl zu hören – gerade bei schwierigen Entscheidungen.

Und auch wenn es für dein Horoskop in diesem Monat nicht so gut läuft – steck den Kopf nicht in den Sand. Wer weiß, vielleicht findest du ja einen Glückspfennig und erlebst doch noch etwas ganz Unerwartetes und Schönes.