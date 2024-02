Horoskop: Wenn du zu diesen drei Sternzeichen gehörst, übertreibst du es in der Liebe immer wieder

Die Sterne lügen nie – sagt man im Volksmund. Und so gibt es viele, die an das Horoskop glauben. Tatsächlich sind einige Sternzeichen bestimmten Charakteristika zuzuordnen. Und gerade, wenn es um Liebe geht, ist man hier und da dann doch interessiert daran, was das Horoskop und das des Partners oder der Partnerin so zu bieten hat.

Manchen neigen von Natur aus dazu, in der Liebe selbstlos und sehr großzügig zu sein, stellen oft die Bedürfnisse des Partners über die eigenen. Zwar bewirkt das eine Harmonie und emotionale Verbindung in Partnerschaften. Aber naturgemäß eben auch Ungleichgewichte, die langfristig gefährlich für jede Beziehung sein könnte. Es gibt drei Sternzeichen, die laut Horoskop ganz besonders aufopferungsvoll sind. Gehörst du zu ihnen?

Horoskop: Drei Sternzeichen übertreiben es in der Liebe immer wieder

Das erste Sternzeichen ist Krebs. Sowohl Frauen als Männer sind sehr intuitiv, fürsorglich und legen Wert auf emotionale Sicherheit in Beziehungen. Weil sie vom Mond regiert werden, weisen sie auch ein ausgeprägtes Gespür für die Gefühle des Partners oder der Partnerin auf – und sind bereit, alles zu tun, um ihm oder ihr das Gefühl zu geben, geliebt zu werden.

Auch wenn Krebs-Frauen und -männer für ihre freundlichen und selbstlosen Tagen bekannt sind und bewundert werden – sie sollten auch darauf achten, Grenzen zu setzen, um zu verhindern, ausgenutzt zu werden. Zweifellos sollten sie sich stärker für die eigenen Bedürfnisse einstehen.

Auch Sternzeichen Waage ist selbstlos

Auch Waage-Männer und -frauen legen viel Wert auf Ausgeglichenheit. Sie werden von Venus, dem Planeten der Liebe und Harmonie regiert, sind großzügig und selbst glücklich, wenn der Partner oder die Partnerin das auch ist. Sie bringen jede Menge Opfer, um die Harmonie in der Partnerschaft aufrechtzuerhalten, sind sehr kompromissbereit. Ihr Wunsch, anderen zu gefallen, kann jedoch langfristig auch zu Unzufriedenheit führen.

Und auch Menschen, die im Sternenbild Fische geboren wurden, gelten als mitfühlend und einfühlsam. Sie verfügen über eine angeborene Fähigkeit, die Gefühle des Partners oder der Partnerin zu verstehen, bieten immer ein offenes Ohr, emotionale Unterstützung und bedingungslose Liebe an. Doch auch Fische neigen dazu, sich selbst und ihrem Wohlergehen zu vernachlässigen.

Ein Sternzeichen opfert sich am wenigsten in der Liebe auf

Wie immer im Leben ist das richtige Maß entscheidend dafür, ob und wie man den Gegenüber liebt. Ein Sternzeichen ist allerdings dafür bekannt, sich am wenigsten in der Liebe aufzuopfern: der Steinbock. Diese Menschen sind nämlich praktisch und zielorientiert unterwegs, dazu oft fokussiert auf eigene Ziele und sind weniger bereit, sich in Liebesbeziehungen zu öffnen oder emotional aktiv zu sein. Das führt oft dazu, dass sie weniger Liebe geben als andere Sternzeichen. Na, wo die Liebe letztlich hinfällt, kann man auch nicht immer beeinflussen…