Horoskop: Krise im Januar – diese drei Sternzeichen müssen jetzt durchhalten!

Neues Jahr, neues Glück – so erhoffen es sich viele Menschen, bei denen die vergangenen zwölf Monate vielleicht nicht ganz nach Plan verlaufen sind. Also formuliert man eine ganze Reihe von guten Vorsätzen für das neue Jahr, um dem Schicksal ein wenig auf die Sprünge zu helfen. Und ein kleiner Blick ins Horoskop könnte einem zudem verraten, ob man die Sterne dabei auf seiner Seite hat.

Doch wer kennt es nicht? Allzu lange hält die Neujahrseuphorie nur selten an. Entweder ist der innere Schweinehund zu stark, um schlechte Angewohnheiten effektiv zu bekämpfen – oder unvorhergesehene Ereignisse oder Schicksalsschläge werfen alle Pläne schon früh über den Haufen.

Vor allem die folgenden drei Sternzeichen werden im Januar noch besonders hart auf die Probe gestellt – und müssen ihr Durchhaltevermögen unter Beweis stellen.

Horoskop: Krise im Januar steht bevor

Mehr Sport, gesündere Ernährung, die große Liebe finden – Vorsätze fürs neue Jahr gibt es wie Sand am Meer. Aber nur die wenigsten Menschen ziehen diese auch konsequent bis zum Ende durch. Oft reicht schon das erste Hindernis – und schon fällt man wieder in alte Gewohnheiten zurück. Doch wer wirklich etwas an seinem Leben verändern möchte, braucht mehr Disziplin und Durchhaltevermögen.

Drei Sternzeichen werden das im Januar am eigenen Leib erfahren. Auf sie kommen persönliche Krisen zu, die es zu meistern gilt – doch einfach wird das natürlich nicht.

Diese drei Sternzeichen müssen durchalten

Zum einen trifft es den Wassermann. Hier herrscht enormes Potenzial: Persönlich, zwischenmenschlich oder beruflich – in allen Bereichen stehen große Veränderungen bevor, aus denen Wassermann-Geborene gestärkt hervorgehen könnten. Doch keine Veränderung kommt ohne Herausforderung. Wenn du diese Zeit durchhältst, wird sich das für dich richtig lohnen!

Ähnlich sieht es beim Sternzeichen Krebs aus – vor allem auf emotionaler Ebene. Die Gefühlswelt von Krebsen wird zum Jahresbeginn mächtig aufgewirbelt. Du musst lernen, dich von einigen Emotionen nicht komplett übermannen zu lassen – und du musst tief in dich hineinhorchen und dich mit deinen Gefühlen auseinandersetzen. Familie oder Freunde können dir im Gespräch dabei helfen. Meisterst du diese Herausforderungen, kannst du mit neuer Kraft ins Jahr starten.

Und zu guter Letzt: Die Waage. Ganz so ausgewogen, wie dieses Sternzeichen gerne wäre, fängt das neue Jahr leider nicht an. Sowohl im Job als auch in Beziehungen könnte es plötzlich holprig werden – gerade da ist innere Balance wichtig. Doch die gibt es natürlich auch nicht geschenkt, Waage-Geborene müssen sich auf ihre innerliche Stärke besinnen. Wenn du diese Phase überstehst, kann dich dieses Jahr nichts mehr aus der Bahn werfen.