Horoskop: Beziehungs-Krach! Diese 3 Sternzeichen bangen bald um ihr Liebesglück

Der Mai steht ganz im Zeichen des Frühlings – und auch im Horoskop macht sich das bemerkbar. Denn viele Sternzeichen blühen in diesem Monat so richtig auf und entfalten ihre volle Kraft. Auch in Sachen Liebe geht es für einige heiß zur Sache.

Doch nicht jedes Sternzeichen hat im Mai-Horoskop so ein Glück. Denn so manch ein Tierkreiszeichen schaut ganz schön in die Röhre, wenn es um sein Liebesleben geht. Diese drei Sternzeichen trifft es dabei besonders schwer.

Horoskop: Hier fehlt die Harmonie im Mai!

Im Mai werden Jungfrau-Geborene in ihrem Liebesleben mit Spannungen konfrontiert. Das Bedürfnis nach Harmonie und Perfektion könnte in Konflikt mit dem Partner geraten, besonders wenn Missverständnisse oder unausgesprochene Erwartungen aufkommen. Achte besonders darauf, in dieser Zeit klare Kommunikation zu pflegen, um Konflikte zu vermeiden. Gerade in den ersten drei Wochen könnte es zu hitzigen Diskussionen kommen. Kosmischer Tipp: Bleibe ruhig und vertraue in deine Partnerschaft, denn nach jeder turbulenten Zeit folgt auch wieder Sonnenschein.

Auch Wassermänner haben im Mai mit Spannungen in ihrem Liebesleben zu kämpfen. Die Bedürfnisse nach Freiheit und Unabhängigkeit könnten auf die Erwartungen des Partners stoßen, was zu Missverständnissen führt. Besonders in der zweiten Monatshälfte sind Auseinandersetzungen möglich. Denn da hat das gutmütige Luft-Zeichen vermehrt das Gefühl, in der Beziehung eingeengt zu werden. Klare Kommunikation ist hier jetzt besonders wichtig, um Konflikte zu vermeiden. Wassermänner sollten also noch mal in sich gehen und nachhorchen, was ihnen wichtig ist.

Die Waage sehnt sich vor allem im Mai nach Ausgeglichenheit. Doch Streit und Missverständnisse könnte die Harmonie in der Beziehung stören. Hier ist jetzt besonders Obacht geboten, denn Differenzen, die lange unter der Oberfläche schlummerten, kommen plötzlich zur Sprache und sorgen für hitzige Diskussionen. Für Waage-Geborene steht jetzt das Bedürfnis nach Frieden im Konflikt mit dem Wunsch, eigene Bedürfnisse klar auszusprechen. In der Partnerschaft entsteht so das Gefühl, dass beide Seiten sich nicht verstanden und wertgeschätzt fühlen. Entspannung und Deeskalation können das Problem lösen.