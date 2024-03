Horoskop bringt das große Glück – diesen Sternzeichen gelingt jetzt alles

Neue Woche, neues Glück – das gilt für einige Sternzeichen mit Beginn dieser Woche am Montag (4. März) besonders, wie das aktuelle Horoskop zeigt. Passend zu den ersten warmen Momenten und Sonnenstrahlen in diesem Jahr, erwartet auch drei Sternzeichen eine wahre Glanzzeit in den nächsten Tagen.

Für manche könnte laut Horoskop schon bald ein lang gehegter Traum oder Wunsch endlich in Erfüllung gehen.

Horoskop: Dieses Sternzeichen hat Glück in der Liebe

Mehr als nur Frühlingsgefühle darf in dieser ersten März-Woche die Waage (24. September bis 23. Oktober) erleben. Das Horoskop sagt den Waage-Geborenen voraus, dass sich mit hoher Wahrscheinlichkeit schon in den nächsten Tagen ein lang ersehnter Liebeswunsch erfüllt.

Die aktuelle kosmische Lage und die daraus entstehenden Energien steigern die Anziehungskraft des Luftzeichens. Waage-Geborene sollten deshalb jetzt besonders offen für Signale sein, die das Universum ihnen sendet und sich trauen, auf ihr Herz zu hören. Das kann Singles zu der Liebe ihres Lebens führen – Vergebene können dagegen eine neue, tiefere Gefühlsebene mit ihrem Partner erreichen.

Dieses Sternzeichen kann sich jetzt überall durchsetzen

Nicht nur, dass für Widder-Geborene (21. März bis 20. April) schon bald der Ehrentag vor der Tür steht – dieses Sternzeichen kann sich schon jetzt über jede Menge Rückenwind freuen. Die Sterne und das Universum stärken dem Feuer-Zeichen den Rücken, sodass es sich in jeder Lebenslage durchsetzen kann. Dabei kann es um berufliche Herausforderungen oder aber auch um persönliche Projekte gehen – in jedem Fall führt Zielstrebigkeit zum Erfolg. Lang gehegte Pläne sollten in dieser Woche also endlich in die Tat umgesetzt werden.

Ähnliches rät das Horoskop auch den Zwillingen (21. Mai bis 21. Juni). Geborene in diesem Tierkreiszeichen erwartet eine Woche voller Selbstvertrauen und Entschlossenheit. Zwillingen werden sich in den nächsten Tagen endlich trauen, Dinge anzugehen, vor denen man sich bisher eher gescheut hat. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um aus der Komfortzone auszubrechen! Egal ob beruflich oder privat – die natürliche Neugier des Zwillings führt ihn zu bereichernden Ergebnissen.