Horoskop: Pures Lotto-Glück! Drei Sternzeichen haben Chancen auf den ganz großen Gewinn

Einmal im Leben den ganz großen Gewinn absahnen und sich auf einen Schlag alle seine Wünsche erfüllen können? Wer Lotto spielt, erhöht seine Chancen auf ein sorgenloses Leben.

Und laut Horoskop sind in diesem Jahr einige Sternzeichen dem Lotto-Glück ein großes Stück näher als andere. Doch leider haben nicht alle Zeichen Chancen auf den ganz großen Gewinn. Ob auch dir die Sterne in diesem Jahr wohl gesinnt sind und du in diesem Jahr Lotto spielen solltest, erfährst du hier.

Horoskop: Lotto-Glück zum Greifen nah

Wer noch nie einen Tippschein ausgefüllt hat, sollte das in diesem Jahr vielleicht nochmal überdenken. Denn nur wer wagt, könnte jetzt auch gewinnen. Jungfrauen haben in diesem Jahr etwa das Lotto-Glück gepachtet. Laut Horoskop rückt für sie der große Gewinn in greifbare Nähe.

Bis es soweit ist, muss sich das Erdzeichen allerdings noch etwas gedulden. Denn erst der Juni-Vollmond im Sommermonat erhöht deine Chancen auf den ganz großen Geld-Gewinn. Aber Jungfrauen sind damit nicht alleine.

Auch Schützen und Stiere sollten ihr Glück versuchen

Der Schütze ist vor allem für eines bekannt: Er liebt das Luxusleben und strebt danach, irgendwann zu den Schönen und Reichen zu zählen. Im Juni winkt die große Finanzspritze in Form eines Lottogewinns.

Davon kann im Sommer diesen Jahres auch der Stier ein Liedchen singen. Das Erdzeichen hat in diesem Jahr nicht nur Glück in der Liebe, sondern auch im Spiel. Wer sich noch nicht im Glückspiel versucht hat, sollte jetzt unbedingt damit starten. Denn es winkt der große Lotto-Gewinn.