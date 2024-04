Horoskop: Gleich vier Sternzeichen betroffen! 2024 wird ihr bestes Jahr aller Zeiten

Das Sonnen-Jahr 2024 könnte jetzt für vier Sternzeichen das beste Jahr ihres ganzen Lebens werden. Ihr Horoskop prophezeit ihnen sowohl Glück als auch Erfolg – und selbst in Sachen Liebe sind ihnen die Sterne wohlgesonnen.

Aber auch andere Sternzeichen kommen im Sonnen-Jahr nicht zu kurz. Sie können positive Energie schöpfen und ihre Kreativität voll ausleben. Hier erfährst du mehr darüber, was die Sonne in diesem Jahr über dein Horoskop aussagt.

Horoskop: Sonne erfüllt Jahr mit Energie

Die Energie der Sonne motiviert alle Sternzeichen in diesem Jahr zu Höhenflügen. Positivität, Schaffenskraft, Glücksmomente und sogar ein wenig Romantik: 2024 wird ein erfülltes Jahr werden. Vor allem für vier Sternzeichen wird es jedoch ein ganz besonderes, dass sie so schnell nicht wieder vergessen werden.

Zu den Glücklichen zählen zum Beispiel Widder-Geborene. Sie können 2024 von mehr Antrieb und Leidenschaft profitieren. Sie haben mehr Lust auf Abenteuer, was sie mit neuen Erfahrungen bereichert. Gleichzeitig treiben sie jedoch auch ihre Karriere weiter voran und knüpfen dabei neue Kontakte. Und was das Liebesleben angeht: Im Sommer verhilft die Venus Singles zu heißen Flirts. Doch auch die wahre Liebe rückt in erreichbare Nähe, solltest du sie als solche erkennen.

Horoskop: 4 Sternzeichen erleben Energie-Boost

Wenn es um die Sonne geht, ist der Löwe natürlich nicht weit. Schließlich ist sie der Herrscherplanet des Feuerzeichens. Sie werden nun zum absoluten Publikumsmagneten und ziehen sowohl im Job als auch in der Liebe ihre Mitmenschen förmlich an. Löwen sind 2024 einfach unwiderstehlich. Mithilfe von Merkur verschwinden zudem ihre finanziellen Probleme und ab Juni steht ihnen dann nichts mehr im Wege: Ein Erfolg jagt den nächsten.

Doch auch Steinböcke können dieses Jahr in vollen Zügen genießen. Unter dem Einfluss der Sonne wagen sie sich an Neues, sprudeln über vor Ideen und sind besonders geschäftstüchtig – mit Erfolg! Steinböcke schöpfen jetzt aus dem Vollen, sind energiegeladen und optimistisch gestimmt. Singles können sich zudem auf eine Begegnung mit ihrem Seelenverwandten freuen. Und Vergebenen steht ein besonders sinnliches und leidenschaftliches Jahr bevor.

Zu guter Letzt, aber nicht an letzter Stelle, stehen Wassermann-Geborene ebenfalls in der Gunst der Sonne. Sie können sich jetzt besonders über eine inspirierende, innovative und verwandelnde Zeit freuen. Jetzt könnten sie einen Jobwechsel oder sogar den Weg in die Selbstständigkeit wagen. Und ihre mit Sonnenenergie erfüllte Aura macht sie schon wie den Löwen zu einem absoluten Liebesmagneten. Sowohl Singles als auch Paaren steht eine vor allem harmonische Zeit ins Haus.