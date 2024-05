Horoskop: Herzschmerz vorprogrammiert! Liebes-Aus für gleich drei Sternzeichen

Der Mai wird hart für drei Sternzeichen. Denn ihre Liebesflamme droht jetzt zu erlischen. Bei dem ein oder andern ist vielleicht schon länger was im Argen, für andere ist die Beziehung noch ganz frisch und entwickelt sich aber in eine ungewollte Richtung. Das Horoskop sieht jetzt einen Schlussstrich voraus.

Für gleich drei Sternzeichen steht im Mai ein Liebes-Aus an. Für wen erfährst du hier im Horoskop.

Horoskop prophezeit Liebes-Aus

Egal, wie lange du deinen Partner schon kennst und wie lange ihr schon zusammen seid, irgendwann ist es für viele dann einfach vorbei. Entweder, weil man sich über die Zeit entfremdet hat oder die Gefühle einfach nicht mehr da sind. Oder es gibt zu viele Probleme, zu viel Streit.

Zu den Sternzeichen, bei den nun ein Ende ansteht, zählt der Widder. Eine Entfremdung innerhalb der Partnerschaft, Konflikte, aufgestauter Ärger, der irgendwann mal rausmuss – oder es passt einfach nicht mehr. Für Widder kommt im Mai die Frage auf: Will ich das eigentlich noch? Darüber sollten sie jetzt gut nachdenken. Will ich mit dieser Person weiter in Zukunft zusammen sein oder nicht?

Horoskop: Diese Sternzeichen machen Schluss

Auch Zwillinge fühlen sich von ihrem Partner nicht mehr verstanden oder gesehen. Wenn zu lange die eigenen Bedürfnisse und Wünsche nicht erfüllt werden, solltest du das bei deinem Partner ansprechen. Einfach ehrlich sein und die eigenen Gefühle offen kommunizieren. Wenn du nicht sagst, was dich stört und es weiter in dich hineinfrisst, dann kann das wie beim Widder zu einer Entfremdung führen.

Vielleicht solltest du dann lieber erst einmal auf Abstand gehen, um einen klaren Kopf zu bekommen. Ein zwangloses Treffen mit Freunden bringt dich bestimmt auf andere Gedanken und hilft dir dabei, eine Entscheidung zu treffen.

Den Löwen nervt seine frische Beziehung schon jetzt. Denn er befindet sich genau in der Phase, in der er erkennt, dass sein Gegenüber doch nicht so gut zu ihm passt. Ätzende Angewohnheiten offenbaren sich und selbst in längeren Beziehungen kann das dazu führen, dass sich der Löwe entliebt und sich die Frage stellt: Kann ich auf Dauer mit den Macken meines Partners leben?