Horoskop: Liebes-Überraschung! Diese Sternzeichen werden bald heiraten

Hach, was gibt es Schöneres als die Liebe! Sind Bindung und Zuneigung zueinander stark, krönen zahlreiche Paare ihre Beziehung mit einer Hochzeit. Doch bevor der Schritt zum Traualtar gemacht wird, gibt es vorher in der Regel noch ganz traditionell einen Antrag. Das Horoskop sagt dir, ob auch du in der nächsten Zeit zu den Glücklichen zählen wirst.

Da steht er: Herausgeputzt im Anzug, umgeben von zahlreichen Kerzen und Rosenblättern. In heller Aufregung läufst du zu ihm. Dabei die Frage im Kopf: Passiert das gerade wirklich? Und dann stehst du vor ihm – und er wirft sich auf die Knie, nur um dich zu fragen, ob du SEINE Frau werden willst! So oder so ähnlich stellen sich wohl viele Frauen ihren Heiratsantrag vor. Natürlich kannst du auch als Frau deinem Mann einen Antrag machen. Wie dem auch sei – das Horoskop weiß, welches Sternzeichen als nächstes unter die Haube kommt!

+++Horoskop: Schneemond erfüllt Wünsche – diese zwei Sternzeichen werden es jetzt merken+++

Horoskop: Ostermond bringt Gefühle in Wallung

Frühlingsgefühle bringt der Ostermond vor allem für den Stier. Du wirst von einer liebevollen Energie umgeben werden, die dein Liebesleben aber mal so richtig beflügeln wird – Abflug in Richtung Wolke sieben! Dir steht eine sinnliche Zeit bevor – hier gilt: Einfach genießen und der Energie der Liebe vertrauen.

+++Horoskop unter Einfluss der Sonne – diesen Sternzeichen steht jetzt die beste Zeit ihres Lebens bevor+++

Du bist ein Fisch? Dann herzlichen Glückwunsch! Auch dieses Sternzeichen versprüht gerade ganz besondere Vibes in Sachen Liebe. Pure Romantik ist bei dir angesagt. Du bist aktuell besonders sensibel – na hoffentlich endet das nicht in einem Tränenmeer, wenn dein Partner oder deine Partnerin tatsächlich vor dir kniet. Unter dem Einfluss des Ostermondes wirst du dich sehr verbunden und angenommen fühlen.

Leichtigkeit bei diesem Sternzeichen

Auch Widder können ihr Liebesleben derzeit in vollen Zügen genießen. Deine Beziehung besitzt aktuell eine gewisse Leichtigkeit – genieße die Energie des Ostermondes!

Mehr Themen und News haben wir hier für dich:

Und an alle anderen Sternzeichen da draußen: Bitte seid nicht traurig – echte, aufrichtige Liebe kann auch ohne Ehe bestehen. Euer Antrag wird kommen.