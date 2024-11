Horoskop: Liebesglück! Diese Sternzeichen verlieben sich noch im November

Alle Zeichen auf Liebe! Das Horoskop spricht jetzt den größten Wunsch an, den viele Sternzeichen in der dunkleren Jahreszeit und mit den Feiertagen vor der Brust im Herzen tragen: Endlich die wahre Liebe zu finden. Für zwei Sternzeichen steht dieser wunderbare Traum kurz vor der Erfüllung.

+++ Horoskop: Spitzenreiter! Diesen fünf Sternzeichen kann niemand das Wasser reichen +++

Sie müssen gar nicht mehr lange warten und können noch im November ihre große Liebe treffen. Doch wer sind die Glücklichen? Das verrät unser Horoskop.

Horoskop: 2 Sternzeichen verlieben sich jetzt

Im grauen, verregneten und kalten Herbst wünschen sich viele nichts sehnlicher, als jemanden zum Kuscheln zu haben. Die Jahreszeit lädt zum Daheimbleiben und es sich zu zweit gemütlich machen ein. Doch was, wenn es da neben dir keinen zweiten gibt?

Auch interessant: Horoskop: Sterne sind eindeutig! Noch in diesem Jahr gewinnen SIE im Lotto

Keine Sorge, laut Horoskop können zwei Sternzeichen schon sehr zeitnah auf Erlösung hoffen. Sie werden noch im November auf ihre bessere Hälfte treffen und endlich im Liebesglück schweben können. Und zwar sind die Glückspilze: der Krebs und die Jungfrau.

Krebse und Jungfrauen werden es schon bald wieder im Bauch spüren – das Kribbeln der Schmetterlinge und den Beginn einer neuen Liebe. Ihnen stehen romantische Abenteuer bevor, sie müssen nur die Augen aufhalten und sich auf kommende Gelegenheiten einlassen. Alles beginnt mit dem Eintritt der Venus in den Steinbock.

Was Krebse und Jungfrau wissen müssen

Für Krebse wird es eine besonders intensive und romantische Zeit. Vor allem Ende November zieht seine charmante Seite andere magisch an. Das nächste Date könnte bereits ein Volltreffer werden. Auch der Vollmond im Stier (15. November) ist bereits ein Vorbote und unterstützt den Krebs in Liebesdingen. So kann er auf leidenschaftliche Begegnungen hoffen.

Die Jungfrau erlebt in ihrem Dating-Leben eine ungeahnte Leichtigkeit. Sie hat jetzt viel mehr Spaß und fühlt sich inspiriert. Womöglich trifft sie jetzt auf jemanden, der sie motivieren kann, ihre Träume zu verwirklichen. Aufkeimende Liebe beflügelt sie, ihrem Herzen zu folgen. Das Sternzeichen kann sich also nicht nur auf Romantik und Leidenschaft freuen. Auch durch die Rückläufigkeit des Saturn traut sich die Jungfrau, endlich ernst zu machen und eine tiefergehende Beziehung zu führen.