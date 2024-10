Horoskop: Jetzt schlägt das Herz höher – Liebes-Hammer für diese drei Sternzeichen!

Liebe in der Skorpion-Saison – für drei Sternzeichen wird es laut Horoskop jetzt besonders romantisch und leidenschaftlich. Bis zum 22. November hängt der Skorpion über uns und leiht uns seine Energie.

Drei Sternzeichen sind besonders empfänglich dafür. Ihr Horoskop verspricht ihnen eine Zeit voller intensiver Gefühle, emotionaler Nähe, aber auch überraschender und abenteuerlicher Begegnungen, die ihr Liebesleben neu entfachen werden.

Horoskop: Skorpion-Saison bringt Leidenschaft

Der Skorpion ist für seine leidenschaftliche und impulsive Art bekannt. Kein Wunder also, dass er uns während seiner Saison mit diesen Energien bereichert. Und drei Sternzeichen spüren diesen Schub jetzt besonders. Da wäre zum Beispiel der Stier.

Stiere sind loyale Menschen, die sich gerne und lange an ihre Partner binden. Durch die Skorpion-Energie werden ihre Beziehungen nun noch intensiver, ihre Gespräche noch tiefsinniger. Sie sind bereit für den nächsten Schritt. Singles, die sich schon länger nach emotionaler Nähe sehnen, werden endlich erhört. Ihnen steht eine spannende Zeit bevor. Sie treffen nun auf Gleichgesinnte, die ihre Bedürfnisse teilen und erfüllen. Und ab dem 11. November erhalten sie dabei sogar noch Unterstützung vom Planeten Venus.

Horoskop: Sternzeichen erleben Liebes-Abenteuer

Auch der Krebs ist eher ein bodenständiges Sternzeichen und besonders sensibel. In Liebesdingen traut sich der Krebs selten, Risiken einzugehen. Doch die Skorpion-Energie holt ihn jetzt aus seinem Kokon und erweckt das Feuer in ihm. Unsicherheiten verschwinden und somit unbeschwert kann sich der Krebs ins Dating-Leben stürzen. Gebundene Krebse spüren zudem eine neue Leidenschaft in ihren intensiver werdenden Beziehungen.

Auch Schützen versprühen jetzt die Leidenschaft des Skorpions. Sie wagen sich auf romantische Abenteuer und probieren Neues aus. Ob als Single oder in einer Beziehung – jetzt weht ein frischer Wind im Liebesleben der Schützen. Doch sollten vor allem gebundene Schützen nicht die Bedürfnisse ihrer Partner missachten. Sonst könnte es mit der Leidenschaft auch ganz schnell wieder vorbei sein.