Horoskop: Liebesdrama droht! Diese Sternzeichen verlieben sich fremd

Auweia, da droht Horoskop-Krach! Der Herbst ist in vollem Gange, es die Zeit des Zuhause Bleibens und Kuscheln im Warmen. Am liebsten natürlich mit dem Partner. Doch was, wenn der Herbst dazu verlockt, verbotene Gefühle zu entwickeln? Für einige Sternzeichen steht nämlich eine harte Zeit bevor, bei der ihre Liebe auf die Probe gestellt wird!

Kein Witz: Wer in einer festen Beziehung ist, könnte sich laut Horoskop plötzlich zu jemand anderem hingezogen fühlen. Glaubt man den Sternen, müssen sich vier Sternzeichen in Acht nehmen – aus gutem Grund!

Horoskop: Liebesdrama droht!

Wer im Widder-Zeichen geboren ist, erwartet eine unerwartete Begegnung, die das Herz höher schlagen lässt. Durch eine zufällige Veränderung in der Routine kreuzen sich die Wege mit einer Person, die einen völlig aus der Bahn wirft. Diese Bekanntschaft könnte alles infrage stellen, was sie bisher über ihre Beziehung dachten. Widder stehen dann vor der Probe, die eigenen Gefühle zu sortieren und treu zu bleiben.

Auch Zwillinge-Geborene stehen vor einer aufregenden, aber auch gefährlichen Zeit. Ein berufliches Projekt bringt sie mit einer Person zusammen, die zunächst nur ein Kollege zu sein scheint. Die intensive Zusammenarbeit lässt aber unerwartete Gefühle aufkeimen – und die gehen über das Berufliche hinaus. Diese neue Verbindung könnte die Treue von Zwillingen auf die Probe stellen – oder gar dafür sorgen, dass eine bestehende Partnerschaft infrage gestellt wird.

Diese Sternzeichen verlieben sich fremd

Waagen müssen ebenfalls eine überraschende Wendung im sozialen Umfeld verkraften. Eine bisher nur flüchtig bekannte Person rückt plötzlich in den Mittelpunkt, es könnten Funken sprühen. Diese neue Anziehung stellt die Waage vor ein moralisches Dilemma. Und bringt sie auch dazu, die Zufriedenheit in der aktuellen Beziehung zu hinterfragen.

Nicht nur Waagen müssen Obacht walten lassen – auch Schütze-Geborene erleben eine unerwartete romantische Beziehung an einem Ort, an dem sie am wenigsten erwarten. Diese zufällige Begegnung entwickelt sich schnell zu einer tiefen Verbindung, die den Schützen emotionale zerreißt. Plötzlich könnte eine langjährige Beziehung wackeln, die Vorstellungen von Treue und Liebe ebenfalls.