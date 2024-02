Horoskop: Liebespech und Geldsorgen – für DIESE Sternzeichen wird der März eine Katastrophe

Das Jahr 2024 hat längst begonnen und die Zeit verfliegt regelrecht. Nun steht schon der dritte Monat des Jahres bevor, was möglicherweise bedeutende Veränderungen mit sich bringen wird – insbesondere für jene Sternzeichen, denen laut Horoskop schwierige Zeiten bevorstehen. Probleme in der Liebe sowie finanzielle Engpässe könnten folgen.

Horoskop: Jungfrau, aufgepasst!

Vor allem Menschen mit dem Sternzeichen Jungfrau sollten nicht allzu sorglos in den März starten. Denn Venus sorgt dafür, dass die Jungfrau im März ihr Liebesleben noch einmal gründlich überdenkt und die eine oder andere Entscheidung neu abwägt. Ist die aktuelle Situation wirklich das Richtige für sie? Oder ist es Zeit für eine Veränderung? Es könnte sein, dass das Liebesglück durch spontane Entscheidungen in Gefahr ist. Jungfrauen sollten lieber genau nachdenken, bevor sie im März eine unüberlegte Entscheidung treffen!

Auch die Waage hat es in den kommenden vier Wochen nicht gerade einfach. Denn sowohl auf der Arbeit, als auch im Privatleben nimmt der Druck enorm zu. Das verleitet die ein oder andere Waage dazu, sich mit einem Einkauf oder einer Investition abzulenken. Daher heißt es: Vorsicht bei den Finanzen! Waagen sollten zweimal überlegen, bevor sie zur Kreditkarte greifen und einfach so den nächsten Urlaub buchen. Ansonsten endet der März in echten Geldsorgen.

Auch dieses Sternzeichen hat es schwer

Im März sehen sich die Wassermänner mit ähnlichen Problemen konfrontiert wie die Waagen. Die Kontrolle über die Finanzen gestaltet sich schwierig; das Sternzeichen könnte Schwierigkeiten haben, ein gesundes Gleichgewicht zwischen Einnahmen und Ausgaben herzustellen. Auch geistig könnte der März eine Herausforderung für den Wassermann darstellen. Denkblockaden und fehlende Kreativität könnten viel Frustration verursachen. Kopf hoch – der April ist schneller da, als du denkst!

Für alle drei Sternzeichen gilt: Wer im März weder Liebespech noch Geldsorgen beklagen will, der sollte vor Entscheidungen tief in sich gehen und in Ruhe nachdenken. Von kurzen Durststrecken oder Tiefs sollten sich diese drei laut Horoskop nicht aus der Ruhe bringen lassen. Im April wird es wieder besser laufen.