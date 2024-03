Horoskop: Lenzmond hat Einfluss auf alle Sternzeichen – er weckt geheime Gefühle

Eine Zeit der Harmonie und des Optimismus sieht das Horoskop voraus! Verursacher dieser Phase ist der Lenzmond. Die Bezeichnung für diesen Vollmond speist sich allerdings nicht aus der umgangssprachlichen Wortwahl „sich einen Lenz machen“, was für faulenzen steht.

+++ Horoskop: Ostermond verspricht große Liebe – für diese Sternzeichen +++

Nein, nein, nein. Das Wort „Lenz“ steht für das altdeutsche „Frühling“ und der Lenzmond leitet somit die neue Jahreszeit ein. Statt chillen steht das genaue Gegenteil an. Denn der Vollmond versorgt und mit neuer Energie. Doch könnte er uns laut Horoskop aber auch innerlich erschüttern und tief verborgene Gefühle wecken.

Horoskop: Lenzmond beeinflusst jeden

Der Lenzmond wird auch Wurmmond, Fastenmond, Zuckermond oder Krähenmond genannt. Wie du siehst, hat er sehr viele Bezeichnungen. Eins steht jedoch fest: In diesem Monat steht der Lenzmond am 25. März an. Dann ist der Mond in seiner ganzen Pracht und voll erleuchtet am Himmel zu sehen.

Auch interessant: Horoskop unter Vollmond-Einfluss – für diese drei Sternzeichen bleibt nichts mehr wie vorher

In diesem Monat steht der Vollmond im Sternzeichen Waage, was für einen zauberhaften Start in den Frühling sprechen dürfte. Schließlich ist dieses Sternzeichen für seinen Optimismus, aber auch seinem Harmoniebedürfnis bekannt. Einer echten Waage gleich versuchen Waagen-Geborene Dinge zu begradigen und Streite zu schlichten. Vor allem in einer Beziehung – diese stehen für sie an erster Stelle.

Horoskop: Mond gibt Anstoß zu Veränderung

Der Lenzmond schafft, dass auch alle anderen Sternzeichen von den Charaktereigenschaften der Waage profitieren können. Auch wir sind dann kompromissbereiter und können Konflikte schneller schlichten und klären. Es fällt uns leichter, unsere Beziehungen zu pflegen und alte wieder aufleben zu lassen. Jetzt ist die Zeit gekommen, um den Menschen in unserem Leben zu zeigen, wie wichtig sie uns sind.

Mehr Themen:

Ruhe und Gelassenheit, Einsicht und Empathie – diese Tugenden können nun auch andere Sternzeichen in sich entdecken und nutzen. Doch bei all den Einflüssen, die der Mond auf das Wesen der Sternzeichen haben kann, sollten diese stets beachten, dass er nicht wie mit einer Marionette mit ihnen spielt. Er gibt lediglich Impulse, weist ihnen den Weg und weckt womöglich auch tief verborgene Gefühle in uns. So bietet er uns die Chance, bisher unerforschte Seiten an uns zu entdecken oder auch Stärken herauszuarbeiten, von denen wir bisher nicht wussten, dass wir sie haben.