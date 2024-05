Horoskop: Der Juni zieht dich runter – diese Sternzeichen werden von Selbstzweifeln geplagt

Grübeln, an sich selbst zweifeln, unsicher sein – im Juni 2024 bringt das Horoskop drei Sternzeichen an ihre Grenzen. Sie stehen unter ständigem Stress und zerdenken alles. Ob in der Liebe, im Beruf, bei den Finanzen oder im Familien- und Freundeskreis üben sie viel Selbstkritik und wissen nicht mehr, was sie tun sollen.

Doch macht ihnen das Horoskop jetzt auch Hoffnung. Wenn sie sich richtig verhalten und durchhalten, ist diese Zeit schnell wieder vorbei.

Horoskop: Diese Sternzeichen sind im Juni im Ungleichgewicht

Das richtige Gleichgewicht zwischen Arbeit und Freizeit, aber auch genug Zeit für den Partner einplanen, Sport machen, sich gesund ernähren, an die frische Luft gehen und und und. Bei so vielen Ansprüchen an einen selbst, ist es kein Wunder, dass man sich selbst enttäuscht und von Zweifeln geplant wird.

So ergeht es jetzt Stier-Geborenen. Sie haben Schwierigkeiten, ihre Work-Life-Balance zu meistern, und fühlen sich dauernd gestresst. Die To-Do-Liste wird einfach nicht kürzer. Doch anstatt gleich alles auf einmal anzugehen, solltest du jetzt Schritt für Schritt deine Aufgaben abarbeiten und auch die kleinen Erfolge feiern. Prioritäten setzen und trotzdem Zeit für Entspannung nehmen – so ist es richtig.

Horoskop: Liebe und Karriere auf dem Prüfstand

Nicht nur Stiere haben es im Juni schwer, auch die Waage stellt jetzt alles infrage. Vor allem in der Liebe läuft es nicht wie gewünscht. Waagen in einer Langzeitbeziehung fragen sich, ob sie diese noch führen wollen, Singles haben Angst, niemanden zu finden. Waagen werden nun zu echten Schwarzsehern und können gar nichts Positives mehr an ihrem Leben finden. Doch müssen sie diese Phase durchstehen. Die Erkenntnis wird schon bald kommen.

Berufliche Selbstzweifel hegen nun vor allem Fische. Sie wissen nicht, ob sie sich bei einem Projekt oder gar bei ihrer ganzen Karriere richtig entschieden haben. Vielleicht überlegen sie sogar, den Job zu wechseln. Diese Unsicherheit ist für sie kein schöner Zustand. Doch sollten sie jetzt nichts überstürzen. Hör‘ auf dein Bauchgefühl und stress‘ dich nicht! Du musst nicht gleich entscheiden, was du machen möchtest.