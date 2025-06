Horoskop: SIE wickeln im Juni alle um den Finger

Nach den Gewittern kommt bekanntlich die Sonne. Im Juni wartet auch auf einige Sternzeichen eine ganz besonders helle und leichte Zeit. Sie können sich laut Horoskop auf eine wundervolle Zeit freuen und baden nicht nur im Licht der Sonne, sondern auch in einer ganz besonderen magischen Aura.

Dank dieser ziehen sie im Juni alle in ihren Bann. Das Leuchten der Sonne und die Wachstumsenergie von Jupiter stellen in diesem Monat drei Sternzeichen in den Vordergrund. Ob auch dein Zeichen darunter ist, erfährst du hier in unserem Horoskop.

Horoskop: Sie sind die Glückspilze im Juni

Diese drei Sternzeichen strahlen wie ein Stern und ziehen alle magisch in ihren Bann. Die positive Energie, die sie versprühen, ist wirklich ansteckend. Und sie verhilft ihnen zu ungeahnten Höhenflügen. So zum Beispiel beim Löwen, der im Juni zusätzliche Unterstützung vom Liebesplaneten Venus erhält.

Auch interessant: Horoskop: Glück pur! Für diese Sternzeichen wird jetzt alles möglich

Ihre selbstsichere Art kommt dadurch noch mehr zum Ausdruck. Dadurch ziehen sie sowohl auf der Arbeit als auch im Privatleben alle Blicke auf sich. Sie versprühen pure Lebensfreude. Davon möchte jeder in ihrer Umgebung etwas abbekommen. Es folgt reine Bewunderung, ganz ohne jede Anstrengung seitens des Löwen. Sie tragen im Juni einfach ihre eigene Sonne in sich, die sie mit Energie und Ausstrahlung versorgt, wann immer sie diese brauchen.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

+++ Horoskop: Payback! Für 2 Sternzeichen regnet es im Sommer bares Geld +++

Horoskop: Eine Aura zum Verlieben

Anfang Juni können vor allem Zwillinge von dieser positiven Planetenkonstellation profitieren. Die ersten drei Wochen des Sommermonats fühlen sie sich lebendig und leicht wie nie. Ihre nach außen strahlende Neugierde und Begeisterung entfacht beim Gegenüber gleiche Gefühle. Durch ihren Charme, Humor und ihr Kommunikationstalent können Zwillinge jeden für sich begeistern.

Mehr News:

Und auch Schützen wirken im Juni inspirierend auf andere. Durch ihre ruhige und sichere Art tut ihre Anwesenheit einfach nur gut. Ihr Optimismus und ihre Entdeckerlust machen Lust auf Abenteuer. Sie selbst werden für andere der Sonnenschein in deren Leben.