Horoskop: Paare, aufgepasst! An diesem Tag solltet ihr auf keinen Fall heiraten

Du willst 2024 heiraten? Dann verrät dir dein Horoskop das perfekte Datum für den großen Tag. Doch sollte der nicht passen, ist das natürlich kein Drama.

+++ Horoskop: Singles, aufgepasst! Diese Sternzeichen treffen jetzt ihre große Liebe +++

Allerdings solltest du dir schon Gedanken darüber machen, wann du heiraten willst. Denn vor einem Tag im neuen Jahr warnt dich dein Horoskop jetzt dringend.

Horoskop: Der perfekte Hochzeitstag

Der Tag der Hochzeit ist wohl einer der wichtigsten überhaupt im Leben eines jeden. Denn damit geht man nicht nur eine große Verpflichtung ein, sondern feiert vermutlich auch eine einmalige Party mit der ganzen Familie und allen gemeinsamen Freunden.

Auch interessant: Horoskop: Diese Sternzeichen können sich auf ein wildes 2024 freuen

Das Datum ist dabei entscheidend, schließlich sollen alle an dem großen Tag auch Zeit haben. Doch was sagt dein Horoskop dazu? Denn an bestimmten Tagen deuten die Sterne einen besonders gelungenen Hochzeitstag an.

Grund dafür ist die Bedeutung der Zahlen. Die Acht zum Beispiel steht aufgrund ihrer Form für unendliche Liebe. Darum ist der 8. August ein besonders gutes Datum zum Heiraten. In diesem Jahr kommt noch hinzu, dass die Quersumme von 2024 ebenfalls eine Acht ergibt. Also drei Achten. Was könnte besser sein?

An diesem Tag solltest du niemals heiraten

Für wen der 8. August nicht passt, der kann aber auch auf einen anderen Augusttag ausweichen. Der 2., 13., 14., 17., 20., 25. oder 29. sind auch gute Optionen. Zudem eigenen sich die Monate Mai, Juli, Oktober und November aus astrologischer Sicht.

Mehr Themen:

Doch vor einem Datum solltest du dich lieber hüten und das ist der 4. April. Denn die Zahl Vier steht für Unglück in der Ehe und den Tod. Zwei Vieren auf einmal wären damit ein schlechtes Omen für den Anfang einer Ehe.