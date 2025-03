Horoskop: Frühlings-Mondfinsternis schlägt zu – SIE erwarten jetzt harte Zeiten

In der Nacht auf den 14. März fand eine totale Mondfinsternis statt. Auch in Deutschland war der Blutmond teilweise zu sehen. Jedoch wurde hier das Spektakel durch tief hängende Wolken und eine nicht so gute Sicht überschattet. Dennoch hat diese Mondfinsternis große kosmische Auswirkungen auf das Horoskop.

Denn gleich drei Sternzeichen erleben jetzt eine ziemlich intensive Zeit, die vor allem viel Selbstreflexion und Veränderungen bringt. Die Nachwirkungen der Frühlings-Mondfinsternis sind so für sie noch lange zu spüren und bieten die einmalige Gelegenheit, sich neu zu sortieren. Findest du dich im Horoskop wieder?

Horoskop: Harte Zeiten bringen Chancen

Diese Mondfinsternis brachte für den Widder eine kraftvolle, fast schon explosive Energie. Der Mond leuchtete im Zeichen der Veränderung und fordert dich nun auf, alte Muster loszulassen. Das sorgt für Platz und Ordnung im Leben, um neue Dinge willkommen zu heißen. Vielleicht fühlst du dich dadurch etwas unwohl oder hast den Drang, schnell mal überstürzt eine Entscheidung zu treffen. Aber genau hier liegt deine Chance: Nutze die Energie jetzt, um in dich zu gehen und zu reflektieren, eh du einen großen Schritt wagst.

Vor allem für Waage-Geborene sind die Nachwehen der Mondfinsternis eine Herausforderung. Als sehr harmoniebedürftiges und ausgeglichenes Luftzeichen magst du es gar nicht, wenn das Universum die Dinge durcheinanderwirbelt. Alte Themen – besonders in Beziehungen oder inneren Konflikten – treten plötzlich wieder auf. Vielleicht stehst du vor einer Entscheidung, die schon lange überfällig ist. Doch wahre Harmonie entsteht laut Horoskop oftmals erst dann, wenn wirklich Klarheit herrscht. Also nutze diese kosmische Energie und zögere nicht länger.

Für das Sternzeichen Schütze steht nach der Mondfinsternis eine besondere Zeit bevor – denn sie sollten jetzt ihre Träume in die Realität umsetzen. Vor allem deine Karriere und dein öffentliches Ansehen werden jetzt noch mal besonders hervorgehoben. Es lohnt sich also, deine beruflichen Ziele noch mal zu überdenken. Bist du aktuell wirklich auf dem richtigen Weg? Jetzt wäre auf jeden Fall eine gute Gelegenheit, eventuell Anpassungen vorzunehmen. Türen für neue leidenschaftliche Projekte werden dir auf jeden Fall geöffnet. Lass dich von dieser Energie inspirieren. Und wer weiß, was dann alles auf dich wartet.