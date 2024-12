Horoskop: Die Sterne schlagen Alarm – drei Sternzeichen sollten jetzt handeln

Es ist eine weit verbreitete Krankheit in der Gesellschaft, der Volksmund nennt sie gerne „Aufschieberitis“. Viele Menschen „leiden“ an Prokrastination und schieben unliebsame Aufgaben gerne solange vor sich her, bis es nicht mehr geht. Für drei Sternzeichen wird laut Horoskop dieser Moment 2025 kommen.

Es wird Zeit für Selbstreflexion, das Loslassen von Altlasten und die Notwendigkeit, Entscheidungen zu treffen. Eine schwierige Aufgabe für den ein oder anderen, doch nur so können nötige Veränderungen entstehen. Wer sich nicht endlich den Entscheidungen stellt, droht in eine Teufelsspirale abzurutschen. Besonders drei Sternzeichen sollten sich angesprochen fühlen.

Horoskop: Die Zeit zu handeln ist jetzt!

Passen die eigenen Ziele und Ambitionen überhaupt zu dem, was möglich ist und zu was ich überhaupt im Stande bin? Diese Frage sollten sich Widder 2025 besser mal genauer stellen. Saturn und Neptun fordern nun eine klare Entscheidung, ansonsten wird der Fortschritt ausbleiben und du trittst auf der Stelle. Rückschläge sollten dich nicht davon abhalten, dein Ziel genauer zu definieren und im Blick zu behalten.

Im Winter, wenn die Tage dunkler sind und die Nacht gefühlt nicht endet, fällt es oft schwer die Motivation zu finden. Der Krebs muss zudem aufpassen, dass seine Gedanken und Gefühle nicht von der Finsternis verschluckt werden. Jetzt ist nicht der Moment gekommen, um sich zu verkriechen, sondern um sich seinen Ängsten und Unsicherheiten zu stellen. Dafür ist es auch manchmal nötig, sich aus alten Mustern zu lösen und Neues zu probieren. Finde heraus, was du wirklich willst und was dir gut tut.

Tja, und wenn es um Entscheidungen fällen geht, dann hat ein Sternzeichen immer besonders Schwierigkeiten. Die Rede ist natürlich von der Waage. Der Wunsch nach Harmonie steht da aber mal wieder etwas im Weg. Im Bemühen es jedem anderen recht zu machen, nutzen manche Menschen die Gutmütigkeit der Waage aus. Nun gilt es, in bestimmten Beziehungen oder im Beruf klare Grenzen zu setzen. Spannungen können dabei nicht ausbleiben, doch den Sturm wirst du auch überstehen und es kommen wieder entspanntere Tage.