Horoskop: Achtung! Diesem Sternzeichen blüht 2024 ein großer Neuanfang

Das Jahr neigt sich dem Ende zu, viele Menschen können den Jahreswechsel in wenigen Wochen kaum erwarten. Schließlich lädt ein neues Jahr auch immer dazu ein, Altlasten hinter sich zu lassen und ab Januar einen neuen Anfang zu machen.

Das trifft wohl auf kein Sternzeichen so sehr zu wie auf den Schützen. Das Horoskop der Feuer-Geborenen deutet an, dass für Schützen zum neuen Jahr kein Stein auf dem anderen bleibt – oder bleiben sollte.

Horoskop: Alle neu für den Schützen

Einen neuen Job anfangen, sich endlich vom ungeliebten Partner trennen oder das Hobby wagen, das schon lange im Kopf rumschwirrt – der Jahreswechsel 2023/2024 bietet Raum für Neuanfänge. Der Spruch „Neues Jahr, neues Ich“ kommt eben nicht von ungefähr – und könnte vor allem das Mantra der Schützen werden.

Laut dem Dezember-Horoskop für alle Menschen, die zwischen dem 23. November und dem 22. Dezember geboren sind, starten schon im Dezember umfangreiche Umbauarbeiten im Leben des Schützen. Das liegt auch an Feuerplanet Mars, der sich in diesem Monat im Zeichen des Sternzeichens befindet. So können sich Schütze-Geborene dieser Tage kaum vor neuen Ideen und Zielen retten.

Genau diese Energie sollten die Schützen dann auch nutzen, um vor dem Jahresende alles neu zu sortieren.

Horoskop: Diese Fragen sollte sich jeder Schütze stellen

Auch wenn es für Schützen typisch ist, sich nicht immer einen Plan zurecht zu legen und stattdessen eher intuitiv aus dem Bauch zu handeln, sollte der Schütze nicht einfach alles grundsätzlich über den Haufen werfen. Frage dich als Schütze-Geborener besser: Wofür brenne ich? Was macht mich wirklich glücklich? Das können Dinge oder auch Menschen sein.

Die Antworten auf diese Fragen sind nicht immer bequem und werden sicher auch nicht allen Menschen im Umfeld der Schützen gefallen. Doch dieses Sternzeichen hatte noch nie Angst vor Ehrlichkeit – und vor Selbstständigkeit. Wenn einer weiß, dass alles möglich ist, wenn man sich nur traut, dann wohl der Schütze. Aber dafür braucht es erst einen Neuanfang.