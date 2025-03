Horoskop: Die schlechten Zeiten sind vorbei – drei Sternzeichen freuen sich im April über gute Zeiten

Das Leben kann manchmal verdammt hart sein! Wohl jeder von uns musste bereits durch eine harte Zeit gehen – sei es beruflich, beziehungstechnisch oder finanziell. Umso schöner ist es dann, wenn endlich wieder alles viel leichter wird. Das Horoskop weiß, für welche drei Sternzeichen der April gute Zeiten bereit hält.

Hat es bei dir zuletzt in der Liebe gekriselt? Oder hast du die erwünschte Gehaltserhöhung doch nicht bekommen? Das Leben ist leider kein Ponyhof. Oft läuft es nicht so, wie wir es gerne hätten. Das Horoskop hält jetzt aber eine gute Nachricht für gleich drei Sternzeichen bereit.

Horoskop: Stiere bekommen endlich wieder die Kurve

Endlich wieder leicht und unbeschwert durchs Leben! Das wünschen sich wohl alle, die gerade eine harte Zeit durchmachen. Stiere können jetzt aufatmen – für sie steht jetzt eine gute Zeit an. Im April wird alles besser.

+++Horoskop: Glück vorprogrammiert! An diesem Tag ist dir der Erfolg sicher+++

Ab dem 13. April geht es endlich wieder bergauf für Stiere! Wenn du Single bist, dann steht dir eine Zeit mit jeder Menge Kribbeln bevor. Und auch, wenn du in einer Beziehung bist, sieht es rosig für dich aus. Mit deinem Partner oder deine Partnerin läuft es harmonisch. Und auch beruflich kannst du dich auf jede Menge positive Momente gefasst machen. Das macht sich auch finanziell bemerkbar. Stiere werden im Frühling so richtig durchstarten.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Skorpione kommen endlich zur Ruhe

Auch Zwillinge dürfen sich auf etwas gefasst machen. Ab dem 7. April herrscht wieder Klarheit in deinem Leben. Missverständnisse und Ärgernisse werden aus dem Weg geräumt. Das wird sich besonders in deinem Job auszahlen. Zudem könnte auch das ein oder andere romantische Abenteuer anstehen. Alles in allem wird der April ein Monat voller Leichtigkeit für dich – freu dich drauf!

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

In das Leben von Skorpionen kehrt endlich Ruhe ein. Alte Wunden können heilen, Unsicherheiten werden beseitigt. Du strotzt nur so vor Selbstvertrauen. Der April wird ein Monat, in dem du über dich hinauswächst – mach etwas draus!