Horoskop: „Sturmmond“ sorgt für irre Wende – diese drei Sternzeichen sind jetzt im Power-Modus

Das vielerorts graue Wetter hat für viele derzeit eines zur Folge: ein großes Motivationstief. Doch bis die Frühlingsgefühle uns wieder neuen Auftrieb verschaffen und uns aus dem Energieloch herausholen, dauert es leider noch.

Für drei Sternzeichen ist in Sachen Antriebslosigkeit aber schon bald Schluss. Denn in den nächsten Tagen steht der Vollmond im Sternzeichen Jungfrau. Das Besondere: Dabei handelt es sich um einen sogenannten Mini- beziehungsweise Mikromond. Wenn man sich die aktuellen Horoskope für gleich drei Sternzeichen aber mal so anguckt, dann sollte man seine Kraft auf keinen Fall unterschätzen!

+++ Horoskop: Vollmond bringt diesen drei Sternzeichen ungeahnte Kraft +++

Horoskop: „Sturmmond“ bringt Energie-Schub

Lange müssen wir uns nicht mehr gedulden, bis uns der „Sturmmond“, wie man den Minimond im Zeichen der Jungfrau auch nennt, den nötigen Energiekick beschert. Schon am Samstag (24. Februar) soll es so weit sein. Du hast schon länger etwas aufgeschoben? Noch planlos, was man dieses Jahr so für Ziele setzen soll? Das könnte der besondere Mond jetzt alles ändern.

Auch interessant: Horoskop: Vollmond steht kurz bevor! Diesen Sternzeichen wird jetzt großer Mut abverlangt

Leider werden von der Superkraft des „Sturmmonds“ aber leider nicht alle Sternzeichen profitieren. Nur dreien wird das Mondglück zuteil. Darunter natürlich allen voran Jungfrau-Geborenen. Optimistisch und gut gelaunt – so dürfte man das Erdzeichen jetzt erleben. Im Februar befördert der Minimond besondere Energie, um neue Pläne für die kommenden Monate zu schmieden. Deine energiegeladene Art wird am Wochenende aber nicht nur bei dir bleiben, sondern auch auf andere überschwappen und macht dich damit so anziehend wie nie. Wer Samstag (24. Februar) und Sonntag (25. Februar) also noch nichts in Gesellschaft geplant hatte, sollte seine Pläne vielleicht nochmal überdenken.

Auch Fische und Stiere können jubeln

Der Fisch hat jetzt gleich doppelt Grund zu jubeln. Nicht nur, dass er jetzt beziehungsweise in Kürze Geburtstag feiert, nein, jetzt profitiert er auch noch ordentlich von der Mond-Energie. Gerade Singles dürfte das in die Karten spielen, denn sie kommen jetzt richtig in den Flirt-Modus und wollen ständig ausgehen und unter Leute kommen. Auch anderen dürfte deine besondere Energie nicht entgehen. Heiße Flirts und Liebes-Abenteuer sind da Programm!

Das könnte dich außerdem interessieren:

Aber auch der Stier läuft jetzt zur Höchstform auf! Egal was er anpackt, gelingt. Ziele, die auf die lange Bank geschoben wurden, werden jetzt angepackt und andere lässt du dabei weit hinter dir. Stieren fällt es am kommenden Wochenende leicht, andere von ihren Ideen und Visionen zu überzeugen. Gerade im Job könnte ihnen das von großem Nutzen sein und vielleicht sogar am Ende eine Beförderung einbringen. Ihr aktuelles Horoskop bringt ihnen endlich die Gewissheit.