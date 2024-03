Horoskop: Singles schweben auf Wolke 7 – doch nicht alle Sternzeichen erwartet Glück in der Liebe

Vielen Astrologie-Kennern dürften Mars und Venus auch als Liebesplaneten bekannt sein. Derzeit stehen sie im Luftzeichen Wassermann und geben diese Woche laut aktuellem Horoskop Vollgas, um neuen Schwung in unser Liebesleben zu bringen.

Aber nicht alle Sternzeichen profitieren von der Doppel-Power von Mars und Venus. Denn laut Horoskop kommt nur bei drei Sternzeichen von Montag (26. Februar) an Schwung ins Liebesleben.

Horoskop: Mars und Venus spielen Amor

Vor allem Single-Widder haben in dieser Woche gut lachen. Denn die Liebesplaneten versetzen sie in gute Laune – und das strahlt natürlich auch nach außen. Wer in dem Feuerzeichen geboren wurde, ist vom 26. Februar bis einschließlich 3. März offen für Neues.

Du hattest schon länger einmal vor, ein neues Hobby zu starten oder ein neues Café zu besuchen? Dann solltest du das als Single in dieser Woche endlich mal angehen. Denn hier könntest du nicht nur Kontakt mit neuen Leuten knüpfen, sondern auch die Liebe finden. Widder beweisen beim Flirten jetzt nämlich ein besonders glückliches Händchen!

Zwischen Sinnlichkeit und Freiheitslust

Waagen gehören von Grund auf zu den sinnlichen Kandidaten unter den Sternzeichen. Aber diese Woche wird ihre Sinnlichkeit auf eine ganz neue Ebene gehoben. Durch ihre einfühlsame Art können sie auf die Bedürfnisse ihres Gegenübers optimal eingehen und ihn so für sich gewinnen. Gepaart mit einer Extraportion Leidenschaft, kann es mit Waage-Geborenen auch schnell mal heiß hergehen.

Doch auch die Anziehungskraft von Fischen sollte man in dieser Woche laut Horoskop nicht unterschätzen. Mit ihrer entspannten und freiheitsliebenden Art ziehen sie andere schnell in den Bann und schöpfen ihr Flirtpotenzial voll aus. Doch an einer ernsthaften Beziehung ist das Wasserzeichen leider nicht interessiert – da sind gebrochene Herzen vorprogrammiert!