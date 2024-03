Horoskop: Plötzlicher Geldregen! Diese Sternzeichen dürfen sich auf ein volles Portemonnaie freuen

Puh, da freut sich der, der das richtige Horoskop hat! Es ist immer so eine Sache mit den Sternzeichen: Die einen glauben an ihr Horoskop und entsprechende Vorhersagen, die anderen halten das eher für Humbug. Doch eines ist klar: Die Sterne lügen dann doch eher in den seltensten Fällen.

Und deshalb können sich Menschen, die bestimmte Sternzeichen aufweisen, über ein volles Portemonnaie freuen! Klar, es füllt sich nicht ganz automatisch. Aber konkret geht es um eine Rückzahlung, die man erhält – und das unerwartet. Noch besser: Diese Rückzahlung könnte so hoch sein, dass sie ALLES in diesem Jahr ändert! Gehörst auch du zu den Glücklichen, die das „richtige“ Horoskop aufweisen?

Horoskop: Diese Sternzeichen dürfen sich auf Geld freuen

Zum einen können sich Zwillinge freuen. 2024 wird das Finanz-Horoskop für Zwillinge so strahlend sein wie die Persönlichkeit von Zwillingen. Die Sterne versprechen unerwartete Rückzahlungen, die die Shopping-Liste in neue Sphären katapultieren. Ein Geldsegen also, der sich wie ein modisches Upgrade anfühlt.

Auch Menschen, die im Sternzeichen Stier geboren wurden, haben allen Grund für einen Salto – auch, wenn sie ihn vielleicht nicht beherrschen. Denn 2024 wird das Konto des Stiers so überrascht sein wie man selbst bei einem spontanen Wochenend-Trip.

Stiere und Skorpione jubeln

Die Sterne verraten, dass unerwartete Rückzahlungen anstehen. Mit anderen Worten: Das Universum gibt Stieren ein finanzielles High-Five! Zuletzt können sich Skorpione richtig freuen. Nicht nur der Karriereplan wird 2024 für den Skorpion solide, sondern auch das Budget. Die Sterne flüstern von unerwarteten Rückzahlungen, die bevorstehen.

Das Universum krönt die finanzielle Strategie von Skorpionen mit einem wohlverdienten Bonus. Glücklich schätzen kann sich also derjenige und diejenige, die diese Sternzeichen aufweist. Der Rubel, Dollar oder Euro rollt!