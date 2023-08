Hochzeit droht zu platzen – die Ausrede des Bräutigams klingt wie ein schlechter Scherz

Eine Hochzeit ist für Braut und Bräutigam ein ganz besonderer Tag. Im Vorfeld aber oft mit sehr viel Stress verbunden. Die Planung kann schon mal für Streit zwischen den Verlobten sorgen, manche trennen sich deswegen sogar und sagen die Feier kurzerhand wieder ab.

Das sollte bei einer Hochzeit in Europa eigentlich nicht passieren, doch plötzlich stand alles auf der Kippe. Schuld war der Bräutigam – oder besser dessen Hund. Die Geschichte, die der Mann erzählte, hört sich nach einer Ausrede an, die sonst eher Schüler verwenden, die ihre Hausaufgaben vergessen haben.

Hochzeit steht plötzlich auf der Kippe

Eine Hochzeit zu organisieren, ist ohnehin schon nicht gerade einfach. Doch wenn man den großen Tag auch noch in einem anderen Land feiern möchte, muss man noch viele weitere Dinge bedenken. So war es auch Donato Frattaroli aus Massachusetts (USA). Er und seine Verlobte wollten sich nämlich in Italien das Ja-Wort geben.

Doch offenbar hatte sein Hund etwas dagegen. Wie Frattaroli berichtet, hatte der Vierbeiner nämlich einfach rund eine Woche vor dem großen Tag seinen Reisepass gefressen. Nun war guter Rat teuer. Ohne Reisepass kann der Bräutigam natürlich nicht reisen – die Hochzeit drohte doch noch abgesagt werden zu müssen, berichtet „GMA“.

Kommt der Bräutigam doch noch zur Feier?

Voller Sorge wandte sich das Paar an die örtlichen Behörden und einen Abgeordneten – und hatten Glück. Zusammen halfen sie dem Bräutigam, einen neuen Pass zu bekommen – normalerweise dauert dies Wochen. Frattaroli konnte seinen neuen Reisepass schon nach wenigen Tagen abholen. Die Hochzeit kann also doch wie geplant stattfinden. „Wir sind sehr dankbar. All die Unterstützung ist nicht unbemerkt geblieben und wir sind für immer dankbar!“, sagte die Braut zu dem Vorfall.

Konsequenzen hat der Vorfall aber dennoch. Der Bräutigam möchte sich nun nämlich einen Aktenschrank oder sogar einen Tresor zulegen, damit sich ein ähnlicher Vorfall nicht wiederholen kann.