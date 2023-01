Hochzeit: Schwester der Braut erlebt Schicksalsschlag – was sie dann durchmachen muss, ist geschmacklos

Man sollte meinen, dass eine Hochzeit ein Grund zum Feiern ist. Doch für die Schwester der Braut war es das ganz und gar nicht. Dabei hatte sie sich zu Beginn noch sehr darauf gefreut.

Doch kurz vor der Hochzeit erfuhr sie, was ihre Schwester zu ihrem großen Tag ausgeheckt hatte. Und da war es vorbei mit Frieden und Freude. Denn nachdem, was die Frau in ihrem jungen Leben schon durchmachen musste, setzten die Pläne der Braut dem ganzen echt den Hut auf.

Hochzeit als Verkupplungstreff

Mit nur 31 Jahren war die Schwester der Braut bereits Witwe. Vor fünf Jahren hatte sie ihren Seelenverwandten verloren. Zurück blieben sie und ihre Kinder. Seither – und auch schon bevor sie ihren Ehemann kennengelernt hatte, war die junge Frau bereits nicht an einer Beziehung interessiert gewesen. Erst recht, seit ihr Mann gestorben war, wollte sie dieses Thema ein für alle Mal begraben.

Doch ihre Schwester offenbar nicht. Sie konnte einfach nicht verstehen, warum ihre Schwester es nicht noch einmal versuchen wollte. Als die alleinerziehende Mutter dachte, man hätte sie so langsam verstanden, erfuhr sie, dass dies noch längst nicht der Fall war. Ihre Schwester wollte zu ihrer Hochzeit mehrere alleinstehende Männer einladen, um sie mit diesen zu verkuppeln – und das komplett entgegen deren Willen.

Schwester schlägt Einladung aus

Nachdem die Schwester der Braut von ihrem Plan erfahren hatte, war sie ganz und gar nicht wild auf die Aussicht, bei der Feier von fremden Männern umgeben zu sein. „Zu diesem Zeitpunkt war ich so fertig, dass ich meine Schwester anrief und ihr sagte, dass ich wüsste, was sie vorhabe, und dass ich nicht mehr an ihrer Hochzeit teilnehmen und ihr nicht mehr vertrauen würde“, schrieb die verzweifelte Frau auf „Reddit“.

Mehr Themen:

Diese Reaktion empfand die Braut als vollkommen ungerechtfertigt. Die „Reddit“-Nutzer allerdings überschlugen sich daraufhin nur. „Sie hat nicht zu entscheiden, wann es Zeit für dich ist, weiterzuziehen“, bestätigte ein Nutzer die Schwester der Braut in ihrer Entscheidung. „Es war ein schäbiger Schachzug von ihr, diesen ganzen Plan hinter deinem Rücken auszuhecken, und ich mache dir keinen Vorwurf, dass du nicht hingehst.“ Ein anderer sagte: „Menschen müssen sich nicht über ihren Beziehungsstatus definieren. Dein Verlust tut mir leid, aber es ist dein gutes Recht, zu trauern und dich zu erholen, wie du willst.“