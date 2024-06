Urlauberin ist nach zwei Jahren wieder auf Korsika – und wird blass! „Fehlen mir die Worte“

Korsika ist ein beliebtes Ziel für einen erholsamen Urlaub. Die französische Mittelmeerinsel bietet weißen Sandstrand und eine atemberaubende Natur. Doch die hohen Preise können für Touristen ein Dorn im Auge sein.

Gerade in der Hauptsaison explodieren die Kosten auf Korsika. Die schmerzliche, finanzielle Erfahrung musste auch eine Urlauberin feststellen, die es nach zwei Jahren wieder auf die Insel zog.

Urlaub auf Korsika endet teuer

Der letzte Urlaub auf Korsika sei für die Urlauberin bereits zwei Jahre her. Nun wollte sie auf Facebook ihre Reise-Erfahrung in einer Korsika-Gruppe mit mehr als 20.000 Mitgliedern mit den anderen teilen. Dabei machten ihr die hohen Preise schwer zu schaffen. Denn damals empfand sie die Preise noch als „human“. Doch die jüngste Reise hinterließ offenbar ein tiefes Loch in ihrem Portemonnaie.

„Jetzt, hier bei Porto Vecchio, sind die Preise wirklich krass. “Essen waren wir noch gar nicht, da wir bisher immer gegrillt haben, aber im Supermarkt sind das ja Preise“, schilderte die Urlauberin schockiert. „Ich fand Korsika nie teuer; dieses Mal fehlen mir fast die Worte.“ Nur in Cafés sei es günstig gewesen.

Gruppe diskutiert den Preis-Schock

Unter dem Facebook-Beitrag wurde schnell über mögliche Ursachen diskutiert, warum Korsika plötzlich so teuer geworden ist. „Frankreich ist allgemein sehr teuer geworden und dann noch all die Ware auf die Insel verschiffen“, meint ein Nutzer. „Wir gehen fast jedes Jahr. Ich empfinde es dieses Jahr auch viel teurer als letztes Jahr! Ist mir sofort aufgefallen“, bemerkte eine andere Person.

Doch beim Urlaub auf Korsika hängt es wohl ebenso davon ab, wo man unterwegs ist. „Wir waren letztes Jahr August/September ziemlich viel zwischen Ghisonaccia und Porto-Vecchio/Bonifacio unterwegs. Ich fand es überhaupt nicht teuer“, meinte eine Facebook-Nutzerin. „Aber ich denke, das kommt auch ein bisschen darauf an, wo man in Deutschland lebt/herkommt, was man da so an Preisen kennt“, vermutet sie.